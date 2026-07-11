Заброньований обмежено придатний: право ТЦК щодо направлення на комісію

Військово-лікарська комісія. Фото: Житомирський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Колишні обмежено придатні громадяни мають пройти військово-лікарську комісію. Але у деяких випадках цей обов’язок з них знімається. Наприклад, коли громадянин був заброньований на роботі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зміни у військовому обліку

За час повномасштабної російсько-української війни у процесі військового обліку відбулися численні зміни. Зокрема, були ліквідовані деякі категорії, до яких зараховували частину громадян.

Так, була анульована категорія "обмежено придатні". Усі громадяни, які мали цей статус, були переведені у військовозобов’язані, незалежно від віку, тобто і до 25 років теж.

Крім того, усім, хто мав статус обмежено придатного, потрібно було пройти повторну військово-лікарську комісію. Це потрібно для того, аби визначити ступінь придатності до служби в ЗСУ.

Заброньованому на ВЛК йти не треба

До юристів звернувся громадянин, який раніше був обмежено придатним. Чоловік поцікавився, чи треба йому проходити повторну ВЛК.

Громадянин наголосив, що зараз він є заброньованим на своєму робочому місці. Юристи пояснили, що в такій ситуації проходити військово-лікарську комісію необов’язково.

Юрист Владислав Дерій запевнив: "Заброньована особа не має обов'язку самостійно проходити ВЛК. І жодних наслідків для неї не буде, адже це не вважається порушенням правил військового обліку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що обмежено придатний громадянин має пройти ВЛК навіть в 2026 році.

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти військово-лікарську комісію ще в 2024-25 роках. Тих, хто не пройшов ВЛК, оголошували у розшук. Але, попри те, що розшук був уже скасований, вимога щодо проходження військово-лікарської комісії залишається чинною.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що обмежено придатному не потрібно самому іти на ВЛК.

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти повторну військово-лікарську комісію після скасування цього статусу на військовому обліку. Але обов’язку іти на повторну ВЛК самостійно такі особи не мають. Їм мають надіслати повістку чи направлення.