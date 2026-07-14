ВЛК для заброньованих: юрист назвав єдиний виняток, який дає таке право ТЦК

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: Житомирський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Під час війни потрібно проходити військово-лікарську комісію щороку. Втім, ця вимога не стосується заброньованих громадян. Та існує один виняток, коли потрібно пройти ВЛК навіть з наявністю бронювання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

ВЛК обов’язкова і регулярна

Військово-лікарська комісія є обов’язковим елементом військового обліку. Проходження ВЛК є регулярним і залежить від того, оголошено воєнний стан в країні чи ні.

У мирний час періодичність проходження військово-лікарської комісії становить раз на п’ять років. Коли ж оголошується воєнний стан, ВЛК треба проходити значно частіше.

У воєнний час військовозобов’язані громадяни мають проходити ВЛК кожного року. Але громадянин не має обов’язку самостійно ініціювати процес проходження комісії.

Коли громадянин з бронею все ж має пройти ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який має оформлене бронювання від мобілізації. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому щороку проходити ВЛК.

Юристи наголосили, що в такій ситуації на комісію йти не потрібно. Юрист В’ячеслав Дерій підкреслив: "Заброньована особа не має обов'язку самостійно проходити ВЛК. І жодних наслідків для неї не буде, адже це не вважається порушенням правил військового обліку".

Разом з тим, існує виняток, коли громадянин навіть з бронюванням має пройти ВЛК. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Направити на ВЛК мають право лише за однієї умови: якщо заброньована особа була визнана обмежено придатною".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто має дати направлення військовому для проходження ВЛК у відпустці.

Військовослужбовець має право на військово-лікарську комісію. Це можливо навіть під час відпустки. Направлення на таку ВЛК може видати як військова частина, так і територіальний центр комплектування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що через рік після попередньої ВЛК самому іти на комісію не треба.

Військову-лікарську комісія під час дії воєнного стану військовозобов’язані громадяни мають проходити кожного року. Але вимоги щодо самостійного проходження ВЛК до громадянина законодавство не має. Потрібно дочекатися направлення чи повістки від ТЦК.