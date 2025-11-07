Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Виключення з обліку через граничний вік — коли треба йти в ТЦК

Виключення з обліку через граничний вік — коли треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 00:30
Оновлено: 10:28
Чи можуть призвати на війну після 60 років — граничний вік та нові правила
Заповнення документів. Фото ілюстративне архівне: Житомирський ОТЦК

Виключення з військового обліку — це остаточне припинення статусу військовозобов’язаного. Така особа повністю звільняється від усіх обов’язків, пов’язаних із військовою службою: її не можуть призвати під час мобілізації, вона не зобов’язана проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), оновлювати дані у реєстрі та не несе адміністративної відповідальності за це.  Однією з підстав для виключення є досягнення граничного віку перебування у запасі або військовому резерві.

Що треба знати про граничний вік для мобілізації і як виключитись з військового обліку — читайте на Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У чому різниця між виключенням та зняттям з військового обліку

Водночас важливо розрізняти два поняття — "виключення з військового обліку" і "зняття з військового обліку".

Виключення — це постійна втрата статусу військовозобов’язаного. Людина більше не належить до категорій, які підлягають мобілізації навіть у воєнний час.

Зняття — тимчасовий захід, після якого статус зберігається. Наприклад, у разі зміни місця проживання, виїзду за кордон чи завершення навчання.

Який вік підходить для виключення з обліку

Згідно зі статтею 28 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" № 2232-XII, він становить:

  • для рядового, сержантського та старшинського складу — 60 років;
  • для молодших і старших офіцерів — 60 років;
  • для вищого офіцерського складу — 65 років.

До осені 2025 року, щоб виключитися з обліку за віком, потрібно було особисто звертатися до ТЦК, подавати заяву і чекати перевірки даних. Процес міг затягуватися на тижні.

Після ухвалення Постанови Кабінету Міністрів № 1203 від 29 вересня 2025 року процедура спростилася. Тепер виключення з військового обліку відбувається автоматично через Єдиний державний реєстр у день досягнення граничного віку (60 або 65 років). Особисте відвідування ТЦК більше не потрібне.

Водночас у військово-обліковому документі робиться відповідна відмітка, але документ залишається у власника.

Чи має щось робити підприємство з працівниками, які досягли граничного віку

Керівники підприємств, які ведуть персональний військовий облік, повинні протягом 7 днів із моменту досягнення працівником граничного віку зробити у своїх облікових списках позначку: "Виключено з військового обліку за віком".

Це необхідно навіть попри те, що система робить виключення автоматично на державному рівні.

Що радять юристи тим, хто досяг граничного віку

Хоча виключення відбувається автоматично, трапляються технічні збої або помилки у даних. Через це окремі особи, які вже мали бути виключені, іноді отримують повістки.

Тому юристи радять:

  • перевіряти свій статус у державному реєстрі або в особистому кабінеті "Резерв+";
  • у разі неточностей — звернутися до ТЦК із документом, що підтверджує вік, для внесення змін.

Якщо в особи у реєстрі досі є старі дані, це може стати причиною багатьох проблем. Тому варто ініціювати виправлення — це захистить від незаконного виклику під час мобілізації.

Чи може ТЦК відмовити у виключенні за віком

Ні. За чинним законодавством, ТЦК не має права залишати на обліку особу, яка досягла граничного віку. Виключення проводиться автоматично незалежно від воєнного стану.

Нагадаємо, під час проходження ВЛК військовозобов'язаним пропонують пройти спеціальний психологічний тест. Юристи пояснили, чи впливає результат тесту на рішення про мобілізацію

Також читайте, чи можуть в Україні мобілізовувати чоловіків старше 50 років

вік мобілізація документи ТЦК та СП демобілізація
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації