Чи можуть призвати на війну після 60 років — граничний вік та нові правила

Заповнення документів. Фото ілюстративне архівне: Житомирський ОТЦК

Виключення з військового обліку — це остаточне припинення статусу військовозобов’язаного. Така особа повністю звільняється від усіх обов’язків, пов’язаних із військовою службою: її не можуть призвати під час мобілізації, вона не зобов’язана проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), оновлювати дані у реєстрі та не несе адміністративної відповідальності за це. Однією з підстав для виключення є досягнення граничного віку перебування у запасі або військовому резерві.

Що треба знати про граничний вік для мобілізації і як виключитись з військового обліку — читайте на Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У чому різниця між виключенням та зняттям з військового обліку

Водночас важливо розрізняти два поняття — "виключення з військового обліку" і "зняття з військового обліку".

Виключення — це постійна втрата статусу військовозобов’язаного. Людина більше не належить до категорій, які підлягають мобілізації навіть у воєнний час.

Зняття — тимчасовий захід, після якого статус зберігається. Наприклад, у разі зміни місця проживання, виїзду за кордон чи завершення навчання.

Який вік підходить для виключення з обліку

Згідно зі статтею 28 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" № 2232-XII, він становить:

для рядового, сержантського та старшинського складу — 60 років;

для молодших і старших офіцерів — 60 років;

для вищого офіцерського складу — 65 років.

До осені 2025 року, щоб виключитися з обліку за віком, потрібно було особисто звертатися до ТЦК, подавати заяву і чекати перевірки даних. Процес міг затягуватися на тижні.

Після ухвалення Постанови Кабінету Міністрів № 1203 від 29 вересня 2025 року процедура спростилася. Тепер виключення з військового обліку відбувається автоматично через Єдиний державний реєстр у день досягнення граничного віку (60 або 65 років). Особисте відвідування ТЦК більше не потрібне.

Водночас у військово-обліковому документі робиться відповідна відмітка, але документ залишається у власника.

Чи має щось робити підприємство з працівниками, які досягли граничного віку

Керівники підприємств, які ведуть персональний військовий облік, повинні протягом 7 днів із моменту досягнення працівником граничного віку зробити у своїх облікових списках позначку: "Виключено з військового обліку за віком".

Це необхідно навіть попри те, що система робить виключення автоматично на державному рівні.

Що радять юристи тим, хто досяг граничного віку

Хоча виключення відбувається автоматично, трапляються технічні збої або помилки у даних. Через це окремі особи, які вже мали бути виключені, іноді отримують повістки.

Тому юристи радять:

перевіряти свій статус у державному реєстрі або в особистому кабінеті "Резерв+";

у разі неточностей — звернутися до ТЦК із документом, що підтверджує вік, для внесення змін.

Якщо в особи у реєстрі досі є старі дані, це може стати причиною багатьох проблем. Тому варто ініціювати виправлення — це захистить від незаконного виклику під час мобілізації.

Чи може ТЦК відмовити у виключенні за віком

Ні. За чинним законодавством, ТЦК не має права залишати на обліку особу, яка досягла граничного віку. Виключення проводиться автоматично незалежно від воєнного стану.

Нагадаємо, під час проходження ВЛК військовозобов'язаним пропонують пройти спеціальний психологічний тест. Юристи пояснили, чи впливає результат тесту на рішення про мобілізацію.

Також читайте, чи можуть в Україні мобілізовувати чоловіків старше 50 років.