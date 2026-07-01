Виключений з обліку до реформи: потрібно подати запит до ТЦК

Громадяни в ТЦК, військовослужбовці центру комплектування. Фото: korosten.today, Вінницький ТЦК

Виключення з військового обліку за станом здоров’я є процесом остаточним і безповоротним. Та деякі громадяни, яких виключили ще до реформування системи військового обліку, можуть через певні проблеми знову опинитися на обліку. Таким особам варто подати запит до ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і виключення з обліку

Військовий облік в Україні стосується громадян чоловічої статі, яким виповнилося 17 років. На обліку в ТЦК українські чоловіки перебувають до досягнення 60-річчя.

Після 60 років громадянина виключають з військового обліку. Втім, виключення з обліку можливе не тільки за віком.

За станом здоров’я громадян можуть знімати і виключати з військового обліку. Зняття і виключення є різними процесами, лише виключений з військового обліку є остаточно і безповоротно невійськовозобов’язаним.

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Виключили до війни: потрібно подавати запит в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який перебував на військовому обліку. Але ще 2017 року, до реформи системи обліку, чоловік був виключений за станом здоров’я.

Громадянин поцікавився, чи може таке бути, що він формально досі перебуває на обліку, а також що робити у такій ситуації. Адвокат В’ячеслав Кирда наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Якщо інформація про Вашу непридатність міститься в тимчасовому посвідченні, треба подати до ТЦК запит та спробувати витребувати довідку".

Кирда додав: "Паралельно Вам треба завантажити "Резерв+" та перевірити, які дані про Вас є у цифрових платформах. Вони мають збігатися. Якщо за даними реєстру "Оберіг" Ви на обліку, треба подавати до ТЦК відповідну заяву".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи треба проходити щорічну ВЛК громадянину, виключеному з військового обліку.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як скасувати повернення виключеного на військовий облік.

Як що громадянина, виключеного з військового обліку, повернули на облік, він має право опротестувати таке рішення ТЦК. Юристи пояснили, як це зробити у досудовому та судовому порядку.