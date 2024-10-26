Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Військові чи поліція — хто в ТЦК роздає повістки arrow

Військові чи поліція — хто в ТЦК роздає повістки

26 жовтня 2024 06:33
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Хто роздає повістки в ТЦК — відповідь юриста
Працівники ТЦК на вулицях міста. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Працівники ТЦК носять військові форму, але це не означає, що всі вони є військовослужбовцями Збройних сил України. Працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть бути як цивільні, так і військові. 

Хто працює в ТЦК і чиє завдання саме роздавати повістки, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. 

Читайте також:

Працівники ТЦК 

"У ТЦК та СП працюють як звичайні цивільні особи, так і військовослужбовці. Зокрема, цивільні можуть працювати у ТЦК на державній службі та за трудовим договором. Такі працівники виконують адміністративні функції пов’язані із роботою ТЦК, обліком призовників, організацією та координацією заходів, пов'язаних з мобілізацією та військовим обліком", — сказала юристка. 

За її словами, щоб влаштуватися на таку роботу цивільній особі, треба мати юридичну або економічну освіту, або мати підтверджені дипломом знання з діловодства. 

юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Щодо військовослужбовців, то такі працівники проходять військову службу за контрактом або за призовом. Зазвичай такі працівники залучаються до організації та проведення призову на військову службу, участі в оперативних заходах, навчанні та тренування призовників, забезпеченні мобілізаційної готовності", — додала Шуляк. 

У більшості випадків працівники ТЦК — це військовослужбовці Збройних сил України, які мають бойовий досвід. Юристка додала, що згідно з наказом уряду, затверджено перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби. 

Зокрема, у ТЦК та СП то до таких посад відносять усі посади осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу за всіма військово-обліковими спеціальностями.

Нагадаємо, військовозобов'язаним громадянам України почали надсилати повістки поштою. Вони приходять на ті адреси, які відомі територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.  За неявку до ТЦК передбачене покарання.

ТЦК та СП повістки юрист мобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг латуні в жовтні

06:33 Військові чи поліція — хто в ТЦК роздає повістки

06:30 Інвалідність внаслідок війни — зміни у оформленні

06:30 Ціни на сою різко впали — скільки коштує зерно наприкінці жовтня

06:10 Пенсіонерам доплатять у листопаді по 450 грн — кому пощастить

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

06:03 Мовознавці пояснили, як сказати слово "хайп" українською

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на масове закриття відділень

05:05 Небезпека через туман — синоптики повідомили погоду на сьогодні

04:30 У Києві почали саджати ухилянтів — скільки вироків винесли

03:40 Ізраїль вдарив ракетами по Ірану — які об'єкти знищенні

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг латуні в жовтні

06:33 Військові чи поліція — хто в ТЦК роздає повістки

06:30 Інвалідність внаслідок війни — зміни у оформленні

06:30 Ціни на сою різко впали — скільки коштує зерно наприкінці жовтня

06:10 Пенсіонерам доплатять у листопаді по 450 грн — кому пощастить

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

06:03 Мовознавці пояснили, як сказати слово "хайп" українською

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на масове закриття відділень

05:05 Небезпека через туман — синоптики повідомили погоду на сьогодні

04:30 У Києві почали саджати ухилянтів — скільки вироків винесли

03:40 Ізраїль вдарив ракетами по Ірану — які об'єкти знищенні

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні