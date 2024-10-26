Хто роздає повістки в ТЦК — відповідь юриста

Працівники ТЦК на вулицях міста. Фото: з відкритих джерел

Працівники ТЦК носять військові форму, але це не означає, що всі вони є військовослужбовцями Збройних сил України. Працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть бути як цивільні, так і військові.

Хто працює в ТЦК і чиє завдання саме роздавати повістки, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Працівники ТЦК

"У ТЦК та СП працюють як звичайні цивільні особи, так і військовослужбовці. Зокрема, цивільні можуть працювати у ТЦК на державній службі та за трудовим договором. Такі працівники виконують адміністративні функції пов’язані із роботою ТЦК, обліком призовників, організацією та координацією заходів, пов'язаних з мобілізацією та військовим обліком", — сказала юристка.

За її словами, щоб влаштуватися на таку роботу цивільній особі, треба мати юридичну або економічну освіту, або мати підтверджені дипломом знання з діловодства.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Щодо військовослужбовців, то такі працівники проходять військову службу за контрактом або за призовом. Зазвичай такі працівники залучаються до організації та проведення призову на військову службу, участі в оперативних заходах, навчанні та тренування призовників, забезпеченні мобілізаційної готовності", — додала Шуляк.

У більшості випадків працівники ТЦК — це військовослужбовці Збройних сил України, які мають бойовий досвід. Юристка додала, що згідно з наказом уряду, затверджено перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби.

Зокрема, у ТЦК та СП то до таких посад відносять усі посади осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу за всіма військово-обліковими спеціальностями.

Нагадаємо, військовозобов'язаним громадянам України почали надсилати повістки поштою. Вони приходять на ті адреси, які відомі територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. За неявку до ТЦК передбачене покарання.