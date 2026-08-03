Відстрочка після бойової повістки: чи потрібно приходити до ТЦК

Повістка, військовозобов'язаний із працівником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП, Новини.Pro. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Отримання бойової повістки не завжди означає, що людину мобілізують. Якщо після цього військовозобов'язаний законно оформив відстрочку, його не можуть призвати на службу. Щоправда, про зміну свого статусу потрібно повідомити ТЦК та СП.

Про це 29 липня повідомила Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.

Що робити після оформлення відстрочки

Юристи пояснили, що після отримання бойової повістки людина може отримати право на відстрочку, наприклад, через працевлаштування на педагогічну посаду в закладі освіти. За наявності чинної відстрочки мобілізувати її не можуть, але навіть у такому разі ігнорувати бойову повістку не варто. Про зміну обставин потрібно повідомити ТЦК та СП.

Найкращий варіант — особисто прийти до військкомату в зазначену дату. Якщо такої можливості немає, можна надіслати письмове звернення поштою. У ньому потрібно пояснити, що причиною неявки є законне право на відстрочку.

До звернення радять додати:

копію бойової повістки;

документ, який підтверджує відстрочку;

витяг із застосунку "Резерв+", якщо в ньому відображається чинне право на відстрочку.

У такий спосіб ТЦК та СП отримає інформацію про зміну статусу військовозобов'язаного, а документи про відстрочку допоможуть уникнути непорозумінь.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що військові, які до 12 червня самовільно залишили частину можуть до 20 вересня добровільно повернутися до війська. Такі бійці мають право самостійно обрати нове місце служби та посаду. Після повернення вони отримуватимуть такі ж грошове забезпечення та виплати, які були до втечі.

Також Новини.LIVE писав про пропозицію міського голови Львова Андрія Садового. Мер вважає, що проходити військову підготовку мають усі громадяни України, зокрема жінки. За його словами, загроза з боку РФ залишатиметься постійно, тому українці мають бути готовими до захисту Батьківщини.