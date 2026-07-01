Відстрочка для осіб з інвалідністю: юрист пояснив, чому через "Резерв+" не оформити

Подача документів у ЦНАП, застосунок "Резерв+". Фото: "РБК-Україна", Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Військовозобов’язані громадяни України мають право на оформлення відстрочки від мобілізації, якщо у них встановлено інвалідність будь-якої групи. Формально варіантів подачі документів є два. Але один із них, у застосунку "Резерв+", зараз не працює.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка від призову

Громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Відстрочка надається лише військовозобов’язаним громадянам, призовники не можуть оформити відстрочку.

Відстрочка може бути оформлена, якщо громадянин має визначені законом підстави. Самих підстав недостатньо, потрібно надати відповідні документи на затвердження в ТЦК.

Втім, після змін у законодавстві територіальні центри комплектування напряму не приймають документи на відстрочку. Їх можна передати через систему ЦНАПів чи дистанційно, у застосунку "Резерв+".

Оформлення відстрочки за інвалідністю: один із шляхів не працює

До юристів звернувся громадянин, батько якого має встановлену групу інвалідності. Чоловік поцікавився, як оформити відстрочку в такому випадку, аби не бути мобілізованим.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Якщо Ваш батько й досі не реалізував це право, йому треба терміново це зробити. Для того в нього є два шляхи: звернутись із заявою про отримання відстрочки через "Резерв+" чи подати документи, що підтверджують його право на відстрочку, через ЦНАП".

Разом з тим, додав Айвазян, зараз фактично існує лише один шлях: "Проте, на превеликий жаль, ця функція (подачі документів через "Резерв+") зараз тимчасово не працює. Як пояснили у Міністерстві оборони України, обмеження запровадили для того, щоб уникнути помилок під час обробки заяв через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які 11 типів відстрочки можна оформити онлайн, через застосунок "Резерв+".

Документи, потрібні для відстрочки від мобілізації, уже не надаються напряму в територіальний центр комплектування. Це можна зробити або у центрі надання адміністративних послуг, або через застосунок "Резерв+". Юристи пояснили, які саме види відстрочок оформлюються онлайн.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як дізнатися, коли закінчується відстрочка від мобілізації.

Після появи електронних військово-облікових документів у застосунку "Резерв+" багато користувачів почали запитувати, як правильно перевірити строк дії своєї відстрочки. Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, як саме визначити, коли потрібно оновлювати документи та як розуміти позначку "до закінчення мобілізації" у вашому електронному ВОД.