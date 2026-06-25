Відстрочка для батька-одинака: чому ТЦК вимагає документи про матір дитини

Громадянин подає документи в ЦНАП. Фото: ДМС

Світлана Красноштан Редактор

Чоловік, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібні документи, які підтверджують відсутність у дитини матері. Саме такий документ потрібен ТЦК для того, аби підтвердити право батька на відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація і відстрочки

Мобілізація чоловічого населення в Україні починається з 25 років. Виняток складають колишні обмежено придатні громадяни, яких можуть мобілізувати і до досягнення 25-річного віку.

Втім, частина військовозобов’язаних громадян може на законних підставах уникнути призову до лав ЗСУ. Для цього потрібно мати право на відстрочку, підкріплене відповідними документами.

Відстрочка має бути оформлена у визначеному законом порядку. Інакше, навіть за наявності підстав, громадянина можуть мобілізувати.

Ключовий момент для батька-одинака

Однією із підстав для відстрочки є статус батька-одинака. Тобто ситуація, коли військовозобов’язаний громадянин самостійно виховує неповнолітню дитину.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами оформлення такої відстрочки. Зокрема, які потрібно надати документи для того, аби ТЦК ухвалив позитивне рішення.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що найважливішим документом у такій справі є документ, який підтверджує відсутність у дитини матері. Айвазян пояснив, що це може бути один із наступних документів:

копія свідоцтва про смерть одного з батьків;

копія рішення суду про визнання одного із батьків безвісно відсутнім, або оголошення померлим;

копія рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;

копія вироку суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

документи, які підтверджують, що особа самостійно виховує та утримує дитину (копія рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини або витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України).

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи впливає на відстрочку батька, що має дитину з інвалідністю, розлучення з матір’ю дитини.

Чоловік, який виховує дитину з інвалідністю, має право на відстрочку від мобілізації. Це право він не втрачає навіть після розлучення з матір’ю дитини, якщо дитина залишається жити з матір’ю.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи надає декрет право на відстрочку від мобілізації.

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка може бути надана через сімейні обставини, пов’язані, зокрема, з дітьми. Але декретна відпустка не є причиною для надання такому громадянину відстрочки.