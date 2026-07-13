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Головна ТЦК Відстрочка батька-одинака: чи скасує її ТЦК після досягнення дитиною 18-річчя

Відстрочка батька-одинака: чи скасує її ТЦК після досягнення дитиною 18-річчя

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 23:14
Відстрочка батька-одинака: чи скасує її ТЦК після досягнення дитиною 18-річчя
Черга в ТЦК. Фото: korosten.today. Колаж: Новини.LIVE

Батько, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на відстрочку. Але після досягнення дитиною 18-річчя відстрочка анулюється. При цьому факт навчання дитини в коледжі чи університеті не надає можливості продовжити відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Мобілізація та відстрочки за сімейними обставинами

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Цей процес розпочався 24 лютого 2022 року і триває до сьогодні.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка може бути надана будь-якому громадянину України, якщо він має на те законні підстави.

Частина підстав стосується сімейних обставин громадян. Відстрочку, зокрема, можуть отримати батьки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей.

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Навчання 18-річної не впливає на відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який є батьком-одинаком. Він виховує неповнолітню доньку.

Чоловік розповів, що його дитина навчається в коледжі. Громадянин поцікавився, чи збережеться відстрочка після того, як доньці виповниться 18 років, але вона продовжить навчання в коледжі.

Юрист Владислав Дерій наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Як тільки дитині виповнюється 18 років, вона юридично стає повнолітньою. З цього моменту законна підстава для відстрочки батька припиняє свою дію". А факт навчання в коледжі не має значення для відстрочки.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи достатньо довідки із ЦНАП для відстрочки батька-одинака.

Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але довідка із ЦНАПу у такому випадку йому не допоможе, потрібен інший документ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що для відстрочки батька-одинака в ситуації, коли мати відмовилася від дитини, потрібно близько пів року збирати докази.

Батько-одинак має право на відстрочку від мобілізації. Але, якщо дружина, народивши дитину, хоче відмовитися від неї на користь чоловіка ще у пологовому, статус батька-одинака та відстрочку від не отримає відразу. Протягом пів року, поки жінку позбавлятимуть батьківських прав, цей чоловік має зібрати докази, що саме він, а не його дружина, здійснює догляд за немовлям.

відстрочка ТЦК та СП батьки
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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