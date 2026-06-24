Відмова ТЦК у відстрочці для догляду через працевлаштування незаконна

Громадянин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Любомир Кучер редактор, юрист

Відстрочка для догляду за близьким родичем не має жодного відношення до працевлаштування військовозобов’язаного громадянина. ТЦК не повинен зважати на цей факт. Але на практиці ще у органах соцзахисту можуть відмовити у видачі документів, потрібних для оформлення відстрочки, саме через факт роботи військовозобов’язаного.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду

Військовозобов’язані громадяни України мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Відстрочка може бути як безстрокова, так і розрахована на певний строк, залежно від причини надання відстрочки.

Причини, за якими надають відстрочку, вказані у чинному військовому законодавстві. Вони можуть бути різними, наприклад, прив’язаними до сімейних обставин військовозобов’язаних громадян.

Однією із таких обставин, зокрема, є потреба близьких родичів у постійному догляді. За такої умови громадянин може отримати відстрочку від призову до ЗСУ.

ТЦК не має зважати на працевлаштування військовозобов’язаного

До юристів звернувся громадянин, який отримав відмову у відстрочці для догляду ще на етапі обстеження умов догляду. Чоловік поцікавився, чи могли йому відмовити у відстрочці через те, що він офіційно працевлаштований.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що цей факт з біографії жодним чином не має впливати на відстрочку. Юрист Владислав Дерій запевнив: "Наявність працевлаштування не є підставою для відмови".

Але, додав Дерій, в реальному житті ситуація відрізняється від того, що має бути в теорії: "На практиці неодноразово зустрічав неправомірні дії соцзахисту. Коли вони говорять, що людина, яка є доглядальником, повинна бути непрацюючою".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи може ТЦК відмовити у відстрочці через відсутність висновку військово-лікарської комісії.

В Україні продовжується війна та загальна мобілізація, але є певна категорія громадян, які мають право на відстрочку. Однак у деяких людей виникає питання, чи відмовить ТЦК у наданні відстрочки, якщо в особи відсутній актуальний висновок ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чому ТЦК може відмовити у бронюванні після відстрочки.

Бронювання надається військовозобов’язаним громадянам, які працюють на критично важливих для вітчизняної економіки підприємствах. Громадянин має право отримати бронь, але не у випадку наявності чинної відстрочки. В такій ситуації територіальний центр комплектування відмовить у бронюванні.