У ВРУ заявили про бажання працівників ТЦК повернутися на фронт

Олександр Федієнко. Фото: Олександр Федієнко/Facebook

Любомир Кучер редактор, юрист

Майже половина співробітників ТЦК та СП є ветеранами бойових дій. Йдеться про військовослужбовців, яких після участі в запеклих боях перевели на роботу в тил через погіршення стану здоров'я. Через специфіку служби та психологічний тиск 45% таких військових просять керівництво відправити їх назад у зону бойових дій.

Про це в ефірі Radio NV повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко, передає Новини.LIVE.

Бажання повернутися на фронт

Нардеп зауважив, що коли спілкується із працівниками ТЦК та СП, ті кажуть: "Можна нас забрати знову на війну, бо на війні все зрозуміло? Тут є ворог, а тут є ми. Ми знищуємо ворога. А коли ми працюємо в ТЦК, ми не розуміємо, хто ворог. Український народ — ворог? Чи все ж таки що відбувається?"

Парламентар наголосив, що робота у ТЦК є надзвичайно важкою через значний суспільний резонанс, але це в жодному разі не дає військовим права застосовувати силу до військовозобов'язаних громадян.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що працівники освіти мають право на відстрочку. Працевлаштування до нового освітнього закладу не призведе до втрати такої привілеї. Інформувати ТЦК про зміну місця роботи не треба.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовослужбовці мають право на ВЛК. Пройти медогляд бійці можуть навіть під час відпустки. Направлення видають військові частини та ТЦК.