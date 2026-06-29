У ТЦК пояснили нюанси автоматичного продовження відстрочок

Застосунок "Резерв+", де потрібно контролювати автоматичне продовження відстрочки. Фото: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні більшість відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично, тобто без необхідності повторного подання заяви чи звернення до ЦНАП. Однак для цього мають бути дотримані дві головні умови.

Як повідомляли Новини.LIVE, про це заявили в Івано-Франківському ТЦК та СП.

Що відомо про автоматичне продовження відстрочок

У ТЦК зазначили, що для автоматичного продовження мають бути дві умови:

підстава для відстрочки має залишатися чинною;

усі необхідні дані повинні підтверджуватися державними реєстрами.

Станом на кінець червня 2026 року, автоматичну відстрочку можуть продовжити такти категоріям громадян:

особам з інвалідністю;

громадянам, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби;

батькам дітей з інвалідністю віком до 18 років;

батькам повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;

особам, чоловік або дружина яких мають інвалідність I чи II групи;

громадянам, які мають серед близьких родичів або серед батьків чоловіка чи дружини осіб з інвалідністю I чи II групи;

дружинам і чоловікам військовослужбовців, які виховують дитину;

батькам трьох і більше неповнолітніх дітей;

студентам і аспірантам;

працівникам закладів вищої та професійної освіти;

громадянам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи в період воєнного стану;

родичам Героїв України, яких посмертно нагородили за мужність під час Революції Гідності;

особам, яких незаконно позбавили свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України;

військовослужбовцям, які повернулися з полону;

батькам, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

особам, що здійснюють догляд за тяжкохворим членом сім’ї;

опікунам людей, яких суд визнав недієздатними;

громадянам, чоловік або дружина яких мають інвалідність III групи;

особам, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю;

матері або батьку, які самостійно виховують дитину до досягнення нею 18 років;

педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (вчителі);

військовозобов’язаним після завершення однорічного контракту 18-25.

У ТЦК пояснили, що відсутність автоматичного продовження може свідчити про одну з двох причин:

підстава для відстрочки не входить до переліку випадків, для яких передбачено автоматичне продовження;

у державних реєстрах відсутні необхідні дані або вони є застарілими.

У таких ситуаціях військовозобов’язаному необхідно звернутися до ЦНАП і надати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Перевірити, чи була відстрочка продовжена, можна у застосунку "Резерв+". Після автоматичного продовження користувачеві надходить відповідне повідомлення, а оновлений термін дії відображається в електронному військово-обліковому документі.

Як повідомляли Новини.LIVE, чоловік, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на відстрочку від мобілізації. Однак для цього потрібні документи, які підтверджують, що у дитини дійсно відсутня матір.

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