ТЦК оголосило розшук попри судимість: юрист пояснив хто неправий

Запуск застосунку "Резерв"+ та суддівське рішення. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Неактуальний статус розшуку в застосунку "Резерв+" може зберігатися навіть після офіційного повідомлення ТЦК про умовний термін за тяжкими статтями. Правознавець пояснив, які саме важелі впливу існують для оновлення інформації у реєстрі "Оберіг", якщо центри комплектування місяцями не відповідають на звернення військовозобов'язаних.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста Владислава Дерія.

Чому ТЦК оголошує в розшук засуджених за тяжкими статтями

Чоловік, який наразі відбуває іспитовий термін за злочини проти національної безпеки (статті 114-1 та 436-2), виявив себе в базі розшуку через застосунок "Резерв+". Аби владнати ситуацію, громадянин надіслав до територіального центру комплектування цінний лист. Туди він вклав вирок суду, довідку з пробації та заяву з вимогою актуалізувати його статус у реєстрі "Оберіг", проте жодної реакції від відомства не дочекався.

Правник Владислав Дерій пояснив, що особи із судимістю за вказаними статтями взагалі не підлягають мобілізації за чинним законодавством. Водночас експерт наголосив, що цей факт не гарантує автоматичного скасування розшуку. Для зняття таких обмежень необхідно закрити справу, через яку військкомат раніше звертався до Національної поліції для затримання людини, що робиться шляхом подачі відповідної заяви.

Як знятися з розшуку ТЦК засудженим

Оскільки ТЦК часто не реагують на звичайні звернення, юрист запропонував кілька дієвих механізмів впливу на систему. Найшвидше у цьому допоможе робота з адвокатом.

"Адвокатський запит — це найшвидший і найдієвіший спосіб. ТЦК може місяцями не відповідати громадянину, але на запит адвоката вони зобов'язані відповісти протягом 5 робочих днів", — зазначає Владислав Дерій. В такому документі вимагатиметься підтвердження отримання паперів та безпосереднє внесення змін до реєстру, а ігнорування запиту загрожує посадовцям адміністративною відповідальністю.

Іншим варіантом є скарги до вищих інстанцій. Фахівець радить писати звернення до обласного ТЦК та СП, обов'язково додаючи копію опису вкладення з пошти як доказ відправки документів. Також можна повідомити про бездіяльність конкретного військкомату до Міністерства оборони України, надіславши туди письмову скаргу або зателефонувавши на лінію 1512. Додатково ефективно працює дзвінок на Урядову гарячу лінію за номером 1545. За словами юриста, залишені там скарги щодо порушення ведення реєстру автоматично направляються керівництву з вимогою проконтролювати виконання.

Якщо жоден з методів не допоміг, то юрист радить звертатися до адміністративного суду. У такій заяві необхідно просити визнати бездіяльність протиправною та прямо зобов'язати військкомат внести дані про судимість.

"Це радикальний крок, але він працює. Як тільки ТЦК отримує повістку до суду, вони зазвичай оновлюють дані дуже швидко, щоб закрити справу", — підсумував Владислав Дерій.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що навіть після офіційного зняття з військового обліку за віком чи станом здоров'я громадянам іноді продовжують надходити повістки. Юристи пояснили, чому іноді подібні виклики носять суто формальний характер і не свідчать про повернення статусу військовозобов'язаного.

Окрім того, під час взаємодії з медичними установами варто враховувати повноваження військово-лікарських комісій: хоча лікарі мають право направляти громадян на додаткові обстеження для перевірки діагнозу, фахівці-юристи радять зважати на безпеку людям з серйозними хворобами, бо це може лише нашкодити здоров'ю.