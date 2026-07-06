ТЦК не має права відправляти на комісію призовників: юрист назвав виняток

Призовники в ТЦК, військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН, Житомирський ОТЦК

Світлана Красноштан Редактор

Територіальний центр комплектування може і має право викликати на військово-лікарську комісію громадян повісткою чи направленням. Але ця норма діє лише щодо військовозобов’язаних. Призовники можуть проходити ВЛК тільки у одному випадку і не на вимогу ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і ВЛК

Ключовим елементом військового обліку є військово-лікарська комісія. ВЛК також важлива у особливий період, під час дії воєнного стану.

Саме на результатах ВЛК базуються рішення територіального центру комплектування щодо мобілізації тих чи інших осіб. Військово-лікарська комісія визначає, хто із громадян придатний до військової служби.

Придатних громадян ТЦК має право мобілізувати до лав ЗСУ. Непридатних же має виключити з військового обліку.

Призовник на комісію іде у одному-єдиному випадку

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію 17-річному громадянину. Чоловік наголосив, що ця особа перебуває у статусі призовника.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що призовники не мають проходити ВЛК. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Хлопця не мають права направляти на військово-лікарську комісію".

Разом з тим, додав Дерій, існує один виняток, коли призовник може пройти ВЛК. Юрист нагадав: "Згідно пункту 22 постанови КМУ №1487 під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що робити, якщо статус "призовник" автоматично не змінився.

Протягом 30 днів після того, як призовник досягне 25-річного віку, йому мають змінити військовий статус на "військовозобов’язаний". Якщо ж цього не відбулося, потрібно звернутися до територіального центру комплектування чи у техпідтримку "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, у чому полягає різниця між призовником та військовозобов'язаним.

У зв'язку із загальною мобілізацією в Україні діє закон про військову службу. Згідно із документом, виокремлюють різні категорії громадян залежно від їх військового обов'язку. Серед них, зокрема, призовник та військовозобов'язаний.