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Головна ТЦК ТЦК не має права відправляти на комісію призовників: юрист назвав виняток

ТЦК не має права відправляти на комісію призовників: юрист назвав виняток

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 00:30
ТЦК не має права відправляти на комісію призовників: юрист назвав виняток
Призовники в ТЦК, військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН, Житомирський ОТЦК

Територіальний центр комплектування може і має право викликати на військово-лікарську комісію громадян повісткою чи направленням. Але ця норма діє лише щодо військовозобов’язаних. Призовники можуть проходити ВЛК тільки у одному випадку і не на вимогу ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і ВЛК

Ключовим елементом військового обліку є військово-лікарська комісія. ВЛК також важлива у особливий період, під час дії воєнного стану.

Саме на результатах ВЛК базуються рішення територіального центру комплектування щодо мобілізації тих чи інших осіб. Військово-лікарська комісія визначає, хто із громадян придатний до військової служби.

Придатних громадян ТЦК має право мобілізувати до лав ЗСУ. Непридатних же має виключити з військового обліку.

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Призовник на комісію іде у одному-єдиному випадку

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію 17-річному громадянину. Чоловік наголосив, що ця особа перебуває у статусі призовника.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що призовники не мають проходити ВЛК. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Хлопця не мають права направляти на військово-лікарську комісію".

Разом з тим, додав Дерій, існує один виняток, коли призовник може пройти ВЛК. Юрист нагадав: "Згідно пункту 22 постанови КМУ №1487 під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що робити, якщо статус "призовник" автоматично не змінився.

Протягом 30 днів після того, як призовник досягне 25-річного віку, йому мають змінити військовий статус на "військовозобов’язаний". Якщо ж цього не відбулося, потрібно звернутися до територіального центру комплектування чи у техпідтримку "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, у чому полягає різниця між призовником та військовозобов'язаним.

У зв'язку із загальною мобілізацією в Україні діє закон про військову службу. Згідно із документом, виокремлюють різні категорії громадян залежно від їх військового обов'язку. Серед них, зокрема, призовник та військовозобов'язаний. 

ВЛК ТЦК та СП призовник
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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