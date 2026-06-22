ТЦК мобілізував з каліцтвом: потрібні два рапорти

Мобілізовані громадяни. Фото: 150 навчальний центр Сил ТрО ЗСУ

Світлана Красноштан Редактор

У випадку незаконної чи некоректної мобілізації громадянин має право оскаржити своє потрапляння до лав ЗСУ. Для цього мобілізованому військовослужбовцю потрібно подати два рапорти. Перший про лікування, другий про повторну військово-лікарську комісію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація, ТЦК і ВЛК

В Україні триває мобілізація військовозобов’язаного населення. Цей процес розпочався 24 лютого після оголошення воєнного стану на усій території країни.

Мобілізацією займаються територіальні центри комплектування. Саме вони ухвалюють рішення щодо мобілізації придатних громадян чи виключення непридатних з військового обліку.

У своєму рішенні керівництво ТЦК зазвичай покладається на висновок військово-лікарської комісії. Саме лікарі ВЛК, обстеживши громадянина, ухвалюють висновок щодо можливої придатності того до служби в ЗСУ.

Які два рапорти потрібно подати після незаконної мобілізації

До юристів звернулася громадянка, брата якої мобілізували до ЗСУ. Жінка зазначила, що її родича призвали попри наявність очевидного каліцтва, і поцікавилася, що можна зробити у такій ситуації.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Брату потрібно подати рапорт командиру про погіршення стану здоров'я та направлення на лікування. Після лікування брату потрібно подати рапорт на повторну ВЛК".

Дерій додав: "Якщо командир відмовляє у погодженні рапорту, потрібно наймати адвоката, який буде оскаржувати бездіяльність командування та висновок військово-лікарської комісії. Теоретично можливо оскаржити і неправомірну мобілізацію".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у випадку незаконної мобілізації військовий має півроку на позов до суду.

Загальна мобілізація може бути як законною, так і незаконною, з порушенням правил призову та порушенням прав громадянина. У такому випадку військовозобов’язаний може оскаржити факт незаконної мобілізації. Для цього закон відводить йому шість місяців.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна уникнути покарання за СЗЧ після незаконного призову.

Проти військовослужбовця, який здійснив самовільне залишення частини, буде порушена кримінальна справа. Навіть незаконна мобілізація до лав ЗСУ не є підставою для скасування покарання за СЗЧ.