ТЦК дали повістку з помилками: це не привід не йти туди

Повістка до ТЦК та робота оператора. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, Міноборони, РБК-Україна

Любомир Кучер редактор, юрист

Якщо військовозобов'язаному прийшла повістка з помилками, то це не означає, що вина за його неявку буде перекладена на відомство. Наявність виправлень чи інших недоліків у тексті повістки не звільняє військовозобов'язаних від візиту до територіального центру комплектування. Юристи наголошують, що навіть документ із неповною печаткою чи зміненим часом залишається законною вимогою для проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаюись на пояснення юристів на порталі Юристи.ua.

Як діяти коли прийшла повістка з помилками

Документ про виклик до територіального центру комплектування зберігає свою юридичну силу незалежно від якості його заповнення. Недоліки в оформленні, які часто помічають військовозобов'язані, не є підставою для ігнорування візиту до установи. Під час дії особливого періоду саме через повістки держава забезпечує процеси загальної мобілізації та ведення військового обліку.

Показовим став випадок громадянина, якого викликали для проходження військово-лікарської комісії за допомогою документа із низкою хиб. Чоловік звернувся за консультацією до правознавців, оскільки виявив на папері неповний відбиток печатки, а також перекреслені та виправлені від руки дату і час візиту до військкомату. Він намагався з'ясувати, чи зобов'язує його такий виклик з'являтися до ТЦК.

Відповідаючи на запит, адвокат Юрій Айвазян пояснив, що реагувати на офіційний виклик необхідно обов'язково.

"Незважаючи на помилки у повістці, Ви були зобов'язані з'явитись за викликом ТЦК на проходження ВЛК", — зазначив правозахисник.

Окремо юрист роз'яснив ситуацію щодо фінансових санкцій за неявку. Наразі факт ігнорування виклику не означає автоматичного накладення штрафу. Сповіщення, які можуть надходити у застосунок "Резерв+", мають інший юридичний статус.

"На даний час у Вас ще немає штрафу, а сповіщення, яке Ви отримали у "Резерв+", це лише пропозиція визнати правопорушення та надати згоду притягнути Вас до адмінвідповідальності без Вашої присутності", — розтлумачив Айвазян.

Водночас у військовозобов'язаних є законні інструменти для захисту своїх прав, якщо терміни притягнення до адміністративної відповідальності вже минули. Адвокат радить звертатися до військкомату із вимогою закрити справу та зняти особу з розшуку.

Відповідну заяву можна надіслати на електронну адресу установи або скористатися послугами "Укрпошти", відправивши рекомендований лист.

"Якщо в ТЦК відмовлять — то можете оскаржити їх бездіяльність в судовому порядку", — підсумував експерт.

Раніше Новини.LIVE інформували, що юристи надали пояснення, як діяти військовозобов'язаним чоловікам з відстрочкою, які отримали повістку. Це не завжди означає, що людину негайно мобілізують, але потрібно обов'язково уточнити дані в ТЦК та СП, аби уникнути неприємностей.

Законодавство щодо військового обліку зазнало чимало змін. Читайте, які способи вручення повісток вважаються сьогодні законними.