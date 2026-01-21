Відео
Головна ТЦК Терорист убив працівника ТЦК — що вирішив суд

Терорист убив працівника ТЦК — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 00:33
Житель Дніпра вбив працівника ТЦК — яке покарання обрав для нього суд
Поліцейські на місці теракту. Фото: Нацполіція України

У Дніпрі чоловіка скоїв теракт, унаслідок якого загинув військовослужбовець ТЦК та СП. За вчинене він найближчі роки проведе у в'язниці.

Про це йдеться у вироку, який Чечелівський районний суд міста Дніпра ухвалив 26 грудня минулого року.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 14 грудня 2024 року біля контрольно-пропускного пункту ТЦК та СП у Дніпрі прогримів вибух. Один із військовослужбовців загинув. Ще один працівник військкомату та двоє поліцейських зазнали травм. Також від вибухової хвилі постраждали будівлі та дві автівки.

Правоохоронці встановили, що саморобний вибухівку виготовили на замовлення куратора з Telegram двоє людей. Пакет із вибухівкою вони залишили у схованці. Звідти його забрала та заклала під автомобіль, який стояв біля будівлі ТЦК та СП, інша людина.

За виготовлення вибухового пристрою двоє спільників планували отримати тисячу доларів, однак замовник їм так і не заплатив. Порушники планували скоїти ще один теракт — виготовили вибухівку у вигляді шприца з рідиною та придбали мобільний телефон, щоб зняти підрив на відео. На втілення цього теракт куратор надав фігурантам 49 тисяч гривень, але завершити обрудку зловмисники не встигли: 17 грудня до них із обшуками прийшли правоохоронці. 

Рішення суду 

Під час судового засідання співучасник теракту свою провину визнав. Суд призначив йому покарання у вигляді конфіскації майна та 15 років ув'язнення.

Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Дніпровський апеляційний суд.

Справу щодо чоловіка, який заклав вибухівку біля військкомату, розглядають окремо. До суду надійшло клопотання щодо застосування відносно підривника примусових заходів медичного характеру. Фігурант причетний не лише до теракту, а й до збуту наркотиків. Чоловік має психічний розлад у формі параноїдної шизофренії. Раніше він уже проходив лікування у спеціалізованому психіатричному закладі.

Нагадаємо, четвертому президенту України Віктору Януковичу заочно винесли вирок у справі про заволодіння земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради Київської області. Експрезидента засудили до 15 років ув'язнення, конфіскації майна та позбавили права обіймати державні посади впродовж трьох років.

Також ми повідомляли, що в Чернігові солдат двічі скоював СЗЧ. Суд уже обрав йому покарання: п'ять років позбавлення волі.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
