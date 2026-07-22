Суд скасував повторний штраф ТЦК за непроходження ВЛК

Працівники ТЦК, суддівський молоток. Фото: Черкаський ТЦК, magnific. Колаж: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Військовозобов'язаного двічі оштрафували на 17 тисяч гривень за непроходження військово-лікарської комісії. Однак суд визнав повторне покарання незаконним і скасував другу постанову ТЦК. Підставою стала норма Конституції України, яка забороняє двічі притягувати особу до відповідальності за одне й те саме правопорушення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на рішення Вінницького міського суду.

Чому ТЦК двічі оштрафував військовозобов'язаного

Як випливає з матеріалів справи, чоловіка ще у 1988 році визнали обмежено придатним до військової служби. Після змін у законодавстві він мав повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року, однак цього не зробив.

У листопаді 2025 року територіальний центр комплектування та соціальної підтримки притягнув його до адміністративної відповідальності та наклав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Після цього військовозобов'язаний усе ж пройшов військово-лікарську комісію. Проте вже у січні 2026 року ТЦК виніс ще одну постанову та повторно оштрафував чоловіка на таку саму суму за те саме порушення.

Яке рішення ухвалив суд

Не погодившись із повторним штрафом, військовозобов'язаний звернувся до суду. Під час розгляду справи суд встановив, що обидві постанови ТЦК стосувалися одного й того самого правопорушення — непроходження військово-лікарської комісії.

Суд дійшов висновку, що після першого притягнення до адміністративної відповідальності повторне накладення штрафу за ті самі дії є незаконним. У своєму рішенні він послався на статтю 61 Конституції України, яка забороняє двічі притягувати особу до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

У результаті Вінницький міський суд скасував другу постанову ТЦК та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Суд також наголосив, що повторне покарання порушує принцип правової визначеності, який є складовою верховенства права.

Водночас це рішення не скасовує відповідальності за порушення правил військового обліку чи непроходження ВЛК. Воно лише підтверджує конституційний принцип: за одне й те саме адміністративне правопорушення особу не можна двічі притягувати до юридичної відповідальності одного виду.

Новини.LIVE інформували, що українець через суд домігся повернення 17 тисяч гривень штрафу, який раніше сплатив за постановою ТЦК. Суд встановив, що після скасування адміністративного стягнення держава не має законних підстав утримувати ці кошти. Крім суми штрафу, чоловікові також відшкодували сплачений судовий збір.

Новини.LIVE також писали, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про існування корупційних схем під час мобілізації. За його словами, окремі військовозобов'язані платять до 10 тисяч доларів, щоб їх відпустили після затримання працівниками ТЦК, а до 20 тисяч доларів — після доставлення до центру комплектування. Також омбудсмен повідомив про випадки мобілізації людей із серйозними проблемами зі здоров'ям, яких військові частини відмовляються приймати на службу.