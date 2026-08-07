Що означає статус про звернення ТЦК до Нацполіції: юрист порадив дії

Сповіщення про порушення правил обліку та суд. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Військовозобов'язані, які порушили правила військового обліку, скаржаться на те, що в електронному військово-обліковому документі навіть після звернення про видалення з системи "Оберіг" помітка про порушення замінилася на статус про звернення ТЦК до поліції.

Що це означає та як правильно діяти в такій ситуації роз'яснив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

В Резерв+ з'явився статус про звернення ТЦК до поліції

Учасники правових спільнот звернулися до юристів із запитанням про те, як правильно складати позовні заяви у зв'язку зі зміною відображення даних у мобільних застосунках. Раніше в електронному військово-обліковому документі фіксувалася позначка про порушення правил військового обліку, через що позивачі вимагали від ТЦК видалити відповідну інформацію з реєстру "Оберіг". Наразі ж у документах зазначається "Наявна інформація про звернення ТЦК до Нацполіції", що потребує зовсім іншого підходу до формування позовних вимог.

Фахівці пояснюють, що поява такого напису не означає зникнення самого правопорушення. У реєстрі й надалі зберігаються дані про зафіксований факт порушення, сформоване на його основі звернення до правоохоронців, а також потреба в адміністративному затриманні та транспортуванні громадянина до військкомату.

Порядок оформлення військово-облікового документа, затверджений урядовою постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 16 травня 2024 року, зокрема підпункт 13 пункту 8, прямо передбачає демонстрацію в е-ВОД інформації про направлення до Національної поліції повідомлень щодо скоєння правопорушень.

З огляду на ці нормативні вимоги, юристи радять вибудовувати позовні вимоги до суду в кілька етапів. Насамперед пропонується просити суд визнати протиправними дії конкретного ТЦК та СП стосовно внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів даних про вчинення певною особою (із зазначенням ПІБ, дати народження та РНОКПП) порушення правил військового обліку.

Одночасно слід оскаржувати формування і направлення до поліції звернення про адміністративне затримання та доставлення громадянина до військкомату як особи, яка вчинила правопорушення за статтею 210 та/або статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наступним кроком у вимогах зазначається необхідність зобов'язати центр комплектування виключити з Єдиного державного реєстру внесено інформацію про саме порушення, що стало підставою для звернення до правоохоронців. Окрім цього, позивач має вимагати актуалізації відомостей в "Оберезі" шляхом повного видалення даних про саме звернення чи надсилання повідомлення до Нацполіції, включно з датою, законною підставою та унікальним вихідним номером такого документа.

Фінальним пунктом позову має стати вимога зобов’язати ТЦК та СП надіслати до Головного управління Національної поліції у відповідній області офіційне повідомлення про відсутність будь-яких підстав для адміністративного затримання і доставлення військовозобов'язаного до військкомату, а також розпорядження про залишення без виконання раніше відправленого звернення щодо його примусового привезення.

"Цей текст вимог не можна сприймати, як такий, що готовий до включення в позовну заяву. Для цього, аби підготувати готовий текст, треба аналізувати всі матеріали справи!" — попередив юрист.

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