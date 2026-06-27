Самостійне виховання дитини: розшук ТЦК не перешкода

Громадянин подає документи в ЦНАП. Фото: cnaprv.gov.ua

Любомир Кучер редактор, юрист

Громадянин, який має статус батька-одинака, може оформити відстрочку від мобілізації. При цьому факт розшуку його ТЦК за порушення військового обліку на відстрочку не вплине. Оформити можна дистанційно, через "Резерв+", або подавши документи в ЦНАП.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для батька-одинака

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаному громадянину за наявності відповідних підстав. Усі підстави визначені у чинному законодавстві.

Частина таких підстав прямо пов’язана із сімейними обставинами військовозобов’язаного. Наприклад, відстрочка може бути надана, якщо він самостійно виховує неповнолітню дитину.

Для цього потрібно надати в ЦНАП чи через "Резерв+" відповідні документи. По-перше, це документ про батьківство, по-друге, про відсутність (з тієї чи іншої причини) у дитини матері.

"Резерв+" чи ЦНАП

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації як батько-одинак. Він розповів, що на цей момент перебуває у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку.

Громадянин поцікавився, чи оформлять йому відстрочку в такій ситуації та як саме її оформлювати. Юристи запевнили, що факт розшуку на відстрочку від мобілізації не має впливати.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як оформлювати відстрочку в такій ситуації: "Спробуйте через "Резерв+", але навряд чи вийде. Скоріше за все, прийдеться звернутись до ЦНАП".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що робити, якщо громадянина з відстрочкою оголосили у розшук.

Якщо громадянина оголосили у розшук після оформлення відстрочки від мобілізації, він має звернутися до територіального центру комплектування, щоб вирішити цю ситуацію. Якщо оголошення у розшук безпідставне, то потрібно вимагати видалення інформації про розшук у реєстрі "Оберіг".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, кому дозволене бронювання працівників у розшуку.

Військовозобов’язаний громадянин, якого територіальний центр комплектування оголосив у розшук, може отримати бронювання від мобілізації. Але ця можливість надається лише обмеженій кількості українських критично важливих підприємств.