Пропозиція ТЦК визнати порушення в "Резерв+": юрист пояснив, чи будуть проблеми

Застосунок "Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку. Фото та колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Після змін у законодавстві громадянин може визнати факт порушення військового обліку після отримання пропозиції в застосунку "Резерв+". Після цього територіальний центр комплектування ухвалить рішення про штраф. Жодних інших проблем в юридичному плані на громадянина не очікує.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф і "Резерв+"

Порушники правил військового обліку можуть бути оштрафовані територіальним центром комплектування. Штраф, або ж адміністративне стягнення, є першою санкцією, яку ТЦК може застосувати проти громадян, які порушили правила військового обліку.

Для того, аби оформити штраф, потрібно укласти протокол про порушення. Це можна зробити тільки під час особистого візиту порушника до ТЦК.

Але після появи застосунку "Резерв+" з’явилася можливість зробити цей процес дистанційним. У "Резерв+" ТЦК може надіслати громадянину пропозицію про добровільне визнання порушення.

Тільки штраф, жодних інших санкцій

Після того, як порушник визнає факт порушення через "Резерв+", перед ТЦК відкриваються можливості оформити штраф дистанційно. А самому громадянину надається право сплатити штраф і знятися з розшуку, наприклад, для того, аби бути заброньованим.

До юристів звернувся громадянин, який отримав таку пропозицію від ТЦК. Він поцікавився, які ще юридичні наслідки на нього можуть чекати після цього.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи цю ситуацію, що визнання порушення через "Резерв+" має лише один наслідок, штраф. Айвазян запевнив: "Сама по собі пропозиція визнати правопорушення у "Резерв+" без активного розшуку ТЦК в юридичному сенсі Вам нічим не загрожує".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК має три дні на ухвалення постанови після того, як громадянин визнав порушення в "Резерв+".

Після змін у законодавстві штраф за порушення правил військового обліку можна сплатити дистанційно. Для цього потрібно підтвердити факт порушення через застосунок "Резерв+". Після цього територіальний центр комплектування має за три дні затвердити постанову про штраф і надіслати громадянину.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як зняти розшук територіального центру комплектування через застосунок "Резерв+".

Громадяни України, які порушили військовий облік, можуть отримати розшук від ТЦК. Зняти його можна онлайн через застосунок "Резерв+".