Працівнику анулювали бронювання: що не робити з ТЦК кадровикам

Робота військових з документами. Фото: УНІАН, Pexels, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Якщо виникла потреба чи ситуація щодо анулювання відстрочки від призову для працівника, то підприємці мають зробити низку дій для кадровиків та керівників. Але як діяти коректно з оформленням документів для звіту ТЦК, якщо звільняти працівника не хочеться, але й надати бронь уже неможливо?

Відповідь на це опублікувала експертка з трудового права Яна Ярошенко, передає Новини.LIVE.

Як правильно оформити втрату броні співробітника на підприємстві

Скасування бронювання працівників стало однією з найактуальніших проблем для українських компаній. Причини для скасування броні працівникам можуть бути різними: від перевищення дозволеного ліміту до втрати підприємством статусу критично важливого.

Першим кроком є комунікація з підлеглим. Керівництву варто письмово або усно сповістити працівника про втрату відстрочки. Пояснювати причини не обов'язково, тому вистачить стандартного формулювання: "У зв’язку з виникненням перевищення ліміту заброньованих працівників повідомляємо Вас про анулювання вам бронювання". У цьому ж зверненні треба нагадати людині про необхідність надати оновлений військово-обліковий документ (е-ВОД).

Згідно з урядовим Порядком №559, якщо дані в електронному документі не збігаються з актуальною інформацією в державному реєстрі, такий е-ВОД втрачає чинність. Відповідно, попередній витяг після зняття броні стає недійсним.

Для ведення списків військового обліку компанії потрібен свіжий роздрукований варіант із "Резерв+", де вже немає позначки про відстрочку. Новий папірець підшивають до справи, а старі копії не викидають, а просто зберігають окремо.

Видавати офіційний наказ про зняття броні закон не вимагає, адже не було й наказу про її встановлення. Проте, якщо керівництву зручніше, такий документ можна оформити, призначивши там відповідальних осіб та встановивши термін до 10 робочих днів.

Потім у Списках військового обліку необхідно прибрати виділення розброньованого спеціаліста та відкоригувати 14-ту графу, де стояла дата закінчення відстрочки. Також доведеться оновити Відомість оперативного обліку (додаток 12), перемістивши прізвище працівника до категорії "Військовозобов’язані, які не заброньовані та не мають мобілізаційних розпоряджень". Загальна кількість осіб у графі "Усього" залишається незмінною. У шапці потрібно поставити нову дату, але саму відомість щоразу роздруковувати не треба.

Чи потрібно кадровикам йти до ТЦК в разі змін бронювання на підприємстві

Кадровикам важливо знати, яких дій закон від них не вимагає. Скасування броні не вважається зміною облікових даних у розумінні Порядку №1487. Це означає, що повідомляти територіальні центри комплектування або надсилати їм додаток 4 не потрібно. Так само підприємство не мусить інформувати Пенсійний фонд України, оскільки ця ситуація не передбачена урядовою постановою № 1332. Жодних записів про розбронювання в трудовій книжці чи Особовій картці П-2 робити не можна.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що юристи пояснили, як діяти, коли після сплати адміністративного штрафу через застосунок "Резерв+" статус порушника правил військового обліку не зникає. В яких випадках треба звертатися до ТЦК та які формати доступні.

Водночас чинна відстрочка від мобілізації може бути підставою для відмови від проходження військово-лікарської комісії. Якщо за таку відмову територіальний центр комплектування накладає адміністративний штраф, громадянин має право оскаржити його в судовому порядку.