Поліція Тернопільщини оголосила нові підозри у справі хабарництва ТЦК

Обшуки в Тернополі. Фото: Національна поліція України

Слідчі поліції Тернопільщини виявили нові факти протиправної діяльності працівників одного з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК). Організатору та його спільникам, які отримували хабарі за сприяння ухиленню від мобілізації військовозобов'язаним чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Тернопільській області.

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У липні в 2024 році правоохоронці викрили посадовців ТЦК, які організували масштабну схему, щодозволяла ухилянтам уникати мобілізації. Вартість "послуг" коливалася від 1 000 до 15 000 доларів залежно від вимог клієнтів.

Слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Серед таких послуг були оновлення військових даних із позначенням штрихкодів, звільнення від військової служби за рішенням ВЛК, переведення до тилових підрозділів та інші "привілеї".

Вилучена готівка. Фото: Національна поліція України

Вилучена готівка під обшуків вдома в одного з підозрюваних. Фото: Національна поліція України

Слідчі встановили, що підозрювані "допомогли" уникнути мобілізації майже 150 особам. У рамках обшуків, проведених у Тернопільській та Львівській областях, вилучено значні суми готівки: 100 000 доларів, 80 000 євро, 2 мільйони гривень, а також службову документацію та інші речові докази.

Нові докази та підозрювані у корупційному скандалі

Вчора, 17 січня, в поліції Тернопільщини заявили, що у ході розслідування правоохоронці виявили ще 13 нових епізодів злочинної діяльності.

З'ясувалося, що підозрювані приймали "оплату" не лише грошима, але й дизельним паливом, за що не вручали повістки військовозобов’язаним. Також встановлено причетність до корупційних дій працівника мобілізаційного відділу міської ради.

"Слідчі з'ясували, що підозрювані неодноразово брали "оплату" дизельним паливом за те, що не будуть вручати повістки військовозобов'язаним. За відстрочку від мобілізації — грошима. Кожна послуга, яку "надавали посадовці", мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів. За новими фактами слідчі поліції оголосили трьом фігурантам підозри за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене в складі організованої злочинної групи (ч. 2 ст. 369-2 та ч. 2 статті 28) Кримінального кодексу України", — повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали начальника штабу, який організував безпідставне нарахування бойових доплат військовим. Також в Києві викрили організовану групу, яка займалась виготовленням фальшивих білих квитків.