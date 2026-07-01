Поставили на облік в чужий ТЦК: порада юриста, як краще оскаржити цю помилку

Працівники ТЦК, військово-облікові документи. Фото: АО "Захист", УП

Світлана Красноштан Редактор

Якщо громадянина без його відома поставили на військовий облік у іншому регіоні, він має право оскаржити цю дію територіального центру комплектування. Подібні рішення ТЦК є незаконними. Юристи пояснили, як найкраще і найшвидше оскаржити цей незаконний облік.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік та ТЦК

Усі українські чоловіки, починаючи з 17-річного віку, мають перебувати на військовому обліку. Військовий облік закінчується після того, як громадянину виповниться 60 років.

Після цього громадянина мають виключити з військового обліку. Виключення з обліку є остаточним і не може бути анульоване.

Громадяни мають перебувати на військовому обліку у територіальному центрі комплектування за місцем проживання. Зміна місця проживання тягне за собою і ТЦК, в якому громадянин перебуває на обліку.

Як оскаржити незаконний військовий облік

До юристів звернувся громадянин, який все життя прожив у одному регіоні, а опинився на обліку в зовсім іншому. Чоловік наголосив, що він не отримував жодного повідомлення від ТЦК і не переїжджав у той регіон.

Юристи пояснили, коментуючи цю ситуацію, що така ситуація є некоректною. Поставити громадянина на облік у іншому регіоні, при цьому не інформуючи його, ТЦК не має права.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Тут є єдиний шлях: подавати в адміністративний суд позов на неправомірні дії ТЦК в місті, де Ви стояли на обліку. Оскаржувати дії ТЦК до вищих за рівнем ТЦК, а тим більше до омбудсмена, МОУ, Генерального штабу, ВР, президента тощо, ідея непродуктивна".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юристи пояснили, чи треба в 25 років іти до ТЦК.

Після досягнення 25-річного віку у громадянина на військовому обліку має змінитися статус, із призовника на військовозобов’язаного. Юристи пояснили, чи треба йому для цього відвідати територіальний центр комплектування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що стати на облік в іншому ТЦК можна лише особисто, застосунок "Резерв+" не допоможе.

Стати на військовий облік після зміни місця проживання громадянин має у територіальному центрі комплектування. Дистанційний варіант постановки на облік неможливий. Також не беруть на військовий облік у центрах надання адміністративних послуг.