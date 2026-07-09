Попри постанову №768 ТЦК може мобілізувати людей після закінчення контракту із ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 101 ОБрО ГШ. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Військовослужбовці контрактної служби можуть звільнитися з армії після закінчення контракту. Але в ТЦК таких громадян можуть мобілізувати відразу після звільнення і постановки на облік. Причиною є те, що постанова Кабміну про відстрочку не внесена в статтю закону.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення контрактників з армії

Частина військовослужбовців ЗСУ має право звільнитися з армії навіть під час війни. Це право стосується частини військових, які служать на умовах контракту.

Право на звільнення надається тим контрактникам, які підписали контракт на військову службу після початку повномасштабної війни. Якщо громадянин служить в армії за старим довоєнним контрактом, він не може звільнитися.

Та, разом з цим, після звільнення громадянин має стати на військовий облік у своєму ТЦК. І його можуть мобілізувати після військово-лікарської комісії.

Мобілізація відразу після звільнення

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи запровадили уже тимчасову відстрочку від мобілізації для тих громадян, які звільнилися після закінчення контракту. Юристи пояснили, що ця ситуація досі не є до кінця врегульованою.

Юрист Владислав Дерій визнав: "На жаль, дійсно, поки що в статтю 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не внесено відповідні зміни щодо підстав для відстрочки, передбаченої постановою КМУ №768. Тому ТЦК майже відразу після звільнення мобілізують таких громадян".

Дерій порадив громадянину: "Спробуйте отримати офіційну відповідь від Міноборони. Або при спілкуванні з ТЦК посилайтесь на пункт 24 частини 1 статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можливе звільнення із ЗСУ після закінчення контракту.

Військовослужбовець, який підписав контракт зі Збройними силами України, не може звільнитися після завершення дії контракту, бо ця угода автоматично продовжується до кінця воєнного стану. Але існує один виняток, який дозволяє звільнення після завершення контракту.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юрист назвав ключові часові рамки у процесі звільнення контрактника.

Військовослужбовець контрактної служби може звільнитися з армії після завершення контракту. Це можливо у випадку, коли військовий підписав контракт уже після початку загальної мобілізації. Але для звільнення треба вчасно подати рапорт на ім’я командира.