Після коледжу до університету: чому в цей період можуть мобілізувати

Студенти в університеті. Фото: НУ "Запорізька політехніка". Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Відстрочка для студентів розповсюджується на увесь час навчання. Але якщо студент закінчив навчання в коледжі і вступає до університету, в цей період відстрочка не діє. Тож такого абітурієнта можуть мобілізувати.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів

Студенти українських навчальних закладів мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Це право мають студенти як вищих навчальних закладів, так і закладів передвищої та професійної освіти.

Відстрочка надається на увесь час навчання студента. Вона розповсюджується і на час канікул.

А от академічна відпустка, право на яку має кожен студент, не сприймається ТЦК як частина освітнього процесу. Тож студента у академвідпустці можуть мобілізувати до ЗСУ, якщо громадянин визнаний придатним до військової служби.

Відстрочка між коледжем та університетом: чи є таке право у студента

До юристів звернувся громадянин, який закінчує навчання в коледжі і планує вступити до університету. Чоловік поцікавився, що буде з його відстрочкою в цей період.

Юрист Владислав Дерій наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Право на відстрочку через навчання виникає не автоматично для випускника, а безпосередньо в момент зарахування до нового навчального закладу. Ваша відстрочка втрачається з моменту видання наказу про відрахування з коледжу у зв'язку із закінченням навчання та отриманням диплома".

Щодо наступної відстрочки та мобілізації Дерій зазначив наступне: "Право на відстрочку у ВНЗ з'являється після того, як Ви розпочнете навчання у вищому навчальному закладі. Період між цими двома датами юридично є вікном, під час якого Ви не є здобувачем освіти за денною формою навчання, а отже, підстави для відстрочки в цей момент немає".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що відсутність диплома в ЄДЕБО дозволить знову отримати відстрочку під час навчання на тому самому освітньому рівні.

Для того, аби студенту отримати відстрочку від мобілізації, потрібно мати довідку ЄДЕБО про непорушення принципу послідовності здобуття освіти. У деяких випадках в довідці може не згадуватися диплом. У такій ситуації громадянин може вступати на той самий освітній рівень і претендуватиме на відстрочку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що в МОН пояснили, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.

Міністерство освіти і науки України роз'яснило, як тепер можна отримати відстрочку від мобілізації, будучи студентом. Для цього потрібно отримати від навчального закладу Довідку про здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.