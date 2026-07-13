Перебронювання без військово-лікарської комісії: коли треба йти в ТЦК

Громадянин в ТЦК. Фото: "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Військово-лікарська комісія не впливає на бронювання чи перебронювання громадян. Закон не вимагає наявності актуального висновку ВЛК для оформлення броні. Але роботодавці в певних ситуаціях можуть вимагати від працівників проходження комісії.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання військовозобов’язаних

Військовозобов’язані громадяни мають право на бронювання від мобілізації. Бронювання можна отримати на роботі.

Але не кожна українська компанія може забронювати своїх працівників. Це право надається тільки тим підприємствам, які отримали статус критично важливих.

Залежно від категорії критичності підприємство може забронювати частину своїх працівників чи усі 100%. Бронювання до того ж можливе тільки за дотримання низки важливих умов.

ВЛК не потрібна для броні, але роботодавець може вимагати

До юристів звернувся громадянин, який має діюче бронювання від мобілізації. Він поцікавився, чи законною є вимога роботодавця пройти перед перебронюванням військово-лікарську комісію.

Адвокат В’ячеслав Кирда наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Юридично відсутність ВЛК наразі не впливає на можливість отримання бронювання. Якщо Ви бронюєтеся через "Дію", система точно пропустить".

Втім, додав Кирда, ситуація з військово-лікарською комісією може мати місце: "Роботодавець може вимагати проходження ВЛК. І тут Ви нічого не зробите, інакше дійсно можуть не подати на бронь".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що після подій у Львові військова омбудсменка закликала переглянути систему бронювання.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова вважає, що реформа мобілізації в Україні має розпочатися з перегляду чинної системи бронювання. Таку заяву вона зробила після інциденту у Львові за участю військовослужбовців ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можливо оформити бронювання без оновлених даних.

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Навіть якщо підприємство, яке є стратегічно важливим для української економіки, подасть документи на бронювання такого співробітника, його відхилять.