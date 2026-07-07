Опікун не встиг оформити відстрочку: чому ТЦК все одно не має мобілізувати

Громадяни в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Громадянина, який має підстави для відстрочки як опікун, але не оформив її, формально можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Але фактично цей крок територіального центру комплектування не має смислу. Бо відразу після зарахування до військової частини такий громадянин має право подати заяву на звільнення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та відстрочки

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Мобілізація почалася 24 лютого 2022 року після того, як на усій території країни запровадили правовий режим воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на звільнення від мобілізації. Це право надається або працівникам критично важливих підприємств (бронювання), або тим громадянам, які мають законні підстави на отримання відстрочки.

Частина підстав для відстрочки пов’язана із сімейними обставинами громадян. Це, зокрема, може бути здійснення опіки над неповнолітньою дитиною, сиротою чи особою, яка потребує постійного догляду.

Опікуна без відстрочки не варто мобілізувати: це не має сенсу

До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що її знайомого, який є опікуном неповнолітньої сироти, затримала група оповіщення ТЦК. Жінка наголосила, що цей громадянин ще не оформив відстрочку.

Громадянка поцікавилася, чи можлива у такому випадку мобілізація. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що формально мобілізувати такого громадянина можна, але фактично ця дія ТЦК не матиме жодного практичного смислу.

Юрист Владислав Дерій пояснив, чому мобілізація такої особи безглузда і що потрібно зробити: "На даний час поки чоловік знаходиться в ТЦК, потрібно викликати адвоката, щоб чоловіку не встигли провести експрес ВЛК та не відправили в частину. Також потрібно швидко показати працівникам ТЦК документи про опіку (бажано зробити нотаріальні копії), адже опікунство дає право на звільнення, і у разі швидкої мобілізації чоловік може відразу подати рапорт про звільнення з військової служби. Тому потрібно аргументувати ТЦК , що їм немає сенсу мобілізовувати людину, адже вона відразу звільниться".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто з молодих військових має право на відстрочку після звільнення зі служби за контрактом.

Молодий, до 25 років, військовослужбовець має право на звільнення із ЗСУ, якщо він підписав контракт уже під час повномасштабної війни. Також він може оформити відстрочку на рік. Але для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що відстрочка для догляду за близьким родичем, коли є інші члени родини, можлива, але з певною умовою.

Одним із видів відстрочки від мобілізації є відстрочка для догляду за близьким родичем. Таку відстрочку можна оформити не тільки у випадку з батьками, а і, наприклад, для догляду за бабусею. Відстрочка може бути оформлена навіть тоді, коли у бабусі є родичі першого ступеню споріднення.