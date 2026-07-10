Незаконне затримання громадянина ТЦК: в які дві правоохоронні структури треба звертатись

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: NV. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Група оповіщення ТЦК має право затримати порушника військового обліку. Але у випадку, коли затримання незаконне, громадянин може оскаржити цю дію ТЦК. Скаргу потрібно подавати в поліцію чи Держбюро розслідувань.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація і групи оповіщення ТЦК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Процесом мобілізації займаються територіальні центри комплектування.

ТЦК використовують висновки ВЛК для того, аби вибирати громадян, яких можна мобілізувати до ЗСУ. Також центри комплектування займаються сповіщенням громадян, як за допомогою повісток, так і у форматі роботи груп оповіщення ТЦК.

До складу груп оповіщення входять не тільки представники ТЦК. Також там мають бути поліцейські, потрібні, зокрема, для затримання порушників військового обліку.

Звернення в НПУ та ДБР

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами роботи груп оповіщення ТЦК. Чоловік запитав у фахівців, що можна зробити, якщо затримання відбулося незаконно, з порушення правил і вимог до роботи ТЦК.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що незаконне, без реальних підстав, затримання громадянина групою оповіщення ТЦК є порушенням. І у такому випадку громадянин може оскаржити цю дію представників ТЦК.

Юрист Владислав Дерій пояснив, куди треба звертатися. Дерій наголосив: "Якщо громадянина незаконно затримали, то потрібно звертатися в поліцію та ДБР із заявою про перевищення службових повноважень працівниками ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, у який ТЦК мають доставляти затриманих на вулиці чоловіків.

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації працівники ТЦК та поліції мають право перевіряти військово-облікові документи у військовозобов'язаних чоловіків. Якщо при перевірці виявиться, що особа перебуває у розшуку за порушення військового обліку, її можуть затримати.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли поліція має право доставляти громадян до ТЦК.

В Україні усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані дотримуватися правил військового обліку. За ігнорування мобілізаційних заходів загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а ТЦК може подати особу в розшук.