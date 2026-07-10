Не проходив ВЛК більше п'яти років: коли такий розшук ТЦК незаконний

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Військово-лікарську комісію у мирний час потрібно проходить раз на п’ять років, під час війни щорічно. За непройдену ВЛК громадянина можуть подати в розшук. Але якщо громадянин має відстрочку, такий розшук ТЦК є незаконним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК та періодичність проходження комісії

Військово-лікарська комісія є одним із основних елементів військового обліку. Саме на результатах військово-лікарської комісії мають базуватися ухвали ТЦК щодо придатності чи непридатності громадян до військової служби.

Військово-лікарська комісія є процесом регулярним. У мирний час громадяни, що перебувають на військовому обліку, мають проходити ВЛК раз на п’ять років.

Під час дії воєнного стану регулярність проходження ВЛК змінюється. Її потрібно проходити щороку.

Розшук незаконний, бо ВЛК з відстрочкою проходити не треба

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами проходження ВЛК окремими категоріями громадян. Зокрема, тими, які мають відстрочку від мобілізації.

Чоловік наголосив, що його друге працює в школі й п’ять років не проходив ВЛК, бо має відстрочку. Недавно йому надійшло повідомлення про оголошення в розшук, громадянин поцікавився, чи законним є такий крок ТЦК.

Юрист Владислав Дерій підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Цей розшук незаконний. Якщо другу не приходила повістка та він не був обмежено придатним, то його не мали права оголошувати в розшук".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що через рік після попередньої ВЛК громадянину самостійно іти на комісію не треба.

Військову-лікарську комісія під час дії воєнного стану військовозобов’язані громадяни мають проходити кожного року. Але вимоги щодо самостійного проходження ВЛК до громадянина законодавство не має. Потрібно дочекатися направлення чи повістки від ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли є законною щорічна ВЛК для військових.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані громадяни, мають регулярно проходити військово-лікарські комісії. Але іти на ВЛК потрібно лише тоді, коли відповідний наказ видасть командир військової частини.