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Головна ТЦК Не лише "Резерв+": що перевірятимуть у військовозобов'язаних у липні

Не лише "Резерв+": що перевірятимуть у військовозобов'язаних у липні

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 07:30
Які документи треба мати військовозобов'язаним під час перевірок у липні 2026 року
Працівники ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: кадр із відео

Наявність "Резерв+" може виявитися недостатньою для того, щоб уникнути затримання працівниками ТЦК та СП. У застосунку трапляються збої. Бажано мати при собі паперову копію витягу з "Резерв+".

Про це в коментарі ТСН повідомила адвокатка Катерина Аніщенко, передає Новини.LIVE.

Що треба мати, крім застосунку "Резерв+"

"Однозначно треба мати при собі паперову копію витягу із застосунку "Резерв+". В ідеалі копія повинна бути сформована того дня, коли проводять перевірку документів. Це пояснюється тим, що, наприклад, може з'явитися сповіщення про розшук. Наприклад, тиждень тому такого сповіщення не було, а зараз з'явилося", — пояснила правознавиця.

За її словами, витяг із "Резерв+" — єдиний документ, який, крім паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, важливий під час перевірки документів. Також може знадобитися військовий квиток, якщо в ньому міститься актуальні дані.

Дані, які є у працівників ТЦК та СП, можуть не співпадати з інформацією з "Резерв+". Наприклад, був випадок, коли представники військкомату заявили, що чоловік перебуває в розшуку, але в "Резерв+" даних про розшук не було.

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"З теоретичної точки зору, згідно із законом, інформація в перевіряючих і в "Резерв+" відрізнятися не може, але практика свідчить про протилежне. Якщо "Резерв+" у військовозобов’язаного не відкривається та якщо немає паперової копії, то поліцейський має право доставити такого чоловіка до ТЦК для з’ясування обставин. Такі випадки доставки до ТЦК не є поодинокими", — підсумувала Катерина Аніщенко.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що вчителі мають право на відстрочку. Ті, хто має додаткову роботу, теж не є винятком. Паралельне працевлаштування не має жодного відношення до основної роботи.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що ТЦК та СП може оголошувати військовозобов'язаних у розшук. Таке стається, якщо громадяни порушують правила війського обліку. Є три основні причини оголошення в розшук.

ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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