На Волині суд покарав нападників, які зіштовхнули автомобіль ТЦК у кювет

Працівники ТЦК затримують чоловіка, суд. Фото: Суспільне Чернігів, magnific. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

На Волині суд виніс вирок двом чоловікам, які напали на автомобіль працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після тарана мікроавтобус з'їхав у кювет, а двоє військовослужбовців зазнали нападу. Обвинувачені визнали провину, а суд призначив їм покарання з випробувальними строками.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на рішення Маневицького районного суду Волинської області.

На Волині суд виніс вирок за напад на автомобіль ТЦК

Маневицький районний суд Волинської області визнав двох жителів села Седлище винними у хуліганстві після нападу на автомобіль працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки поблизу села Карасин.

Суд встановив, що інцидент стався 8 березня 2026 року поблизу озера Тросне на автодорозі Р-14. Один із обвинувачених, керуючи автомобілем BMW 530D, навмисно здійснив боковий таран мікроавтобуса Volkswagen T4, у якому перебували працівники РТЦК та СП і військовозобов'язаний. Унаслідок зіткнення мікроавтобус з'їхав у кювет та зазнав механічних пошкоджень.

Після того як транспортний засіб з'їхав у кювет, обидва чоловіки підійшли до нього. Один із них розбив бокове скло та кілька разів ударив військовослужбовця, а інший кинув дерев'яне поліно, яке влучило в голову одному з військових. Дії обох суд кваліфікував за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб.

Під час судового розгляду обвинувачені повністю визнали свою провину, розкаялися та пояснили, що переслідували автомобіль, оскільки вважали, що його пасажири мали конфлікт із їхніми односельцями.

Як пом'якшувальну обставину суд також врахував те, що кожен із чоловіків добровільно перерахував по 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Суд призначив обом чоловікам покарання у вигляді двох років обмеження волі, однак звільнив їх від його відбування з випробуванням. Одному встановили дворічний іспитовий строк, іншому — однорічний.

Крім того, засуджені зобов'язані повідомляти орган пробації про зміну місця проживання, роботи чи навчання, періодично з'являтися для реєстрації та не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Смілі люди у військовій формі виламали двері приватного будинку, а відео інциденту поширили в мережі. У Черкаському обласному ТЦК та СП заявили, що розпочали службову перевірку через інформацію про можливу причетність своїх представників. У військкоматі запевнили, що в разі підтвердження перевищення службових повноважень винних притягнуть до відповідальності.

Новини.LIVE також писали, що на Чернігівщині викрили начальника районного ТЦК та СП, який фіктивно мобілізував 21 військовозобов'язаного, вносячи неправдиві дані до реєстру "Оберіг". Посадовця затримали, повідомили про підозру, а з-під варти він вийшов після внесення застави у 2 млн гривень. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.