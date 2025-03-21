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Лубінець заявив про збільшення випадків порушень працівників ТЦК

21 березня 2025 12:19
Євгенія Брюховецька - редактор
Лубінець зробив заяву щодо порушень ТЦК
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Радіо Свобода
Євгенія Брюховецька - редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю, 21 березня, повідомив про зростання порушень з боку працівників ТЦК та СП. Зокрема, зросла сама кількість звернень і висвітлених в медіа випадків.

Про це Лубінець повідомив у Telegram.

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"У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І тенденція зберігається", — йдеться у повідомленні.

Загалом від початку року офіс Уповноваженого отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

Лубінець зазначив, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — його представниця у Харківській області невідкладно реагує на інциденти, аби забезпечити дотримання прав людини.

Крім того, останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів садять до автомобілів.

"Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування", — додав Омбудсмен.

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Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, нещодавно у Харкові працівники ТЦК та СП наїхали на велосипедиста. У військкоматі наголосили, що інцидент стався ненавмисно. 

Також волонтерка Аліна Бологова заявила про побиття начальником Лозівського районного ТЦК та СП Харківської області.

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