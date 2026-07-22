Лубінець заявив про понад 30 кримінальних справ проти працівників ТЦК у 2026 році

Дмитро Лубінець і працівники ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

В Україні цього року правоохоронці відкрили понад 30 кримінальних проваджень щодо працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таку статистику озвучив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Про це Дмитро Лубінець заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Скільки кримінальних справ відкрили проти працівників ТЦК

За словами омбудсмана, правоохоронні органи стали оперативніше реагувати на звернення щодо можливих порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів.

"Вже тільки в цьому році відкрите більше, ніж 30 кримінальних проваджень проти працівників ТЦК та СП. Так, не по всім випадкам відкривають кримінальне провадження, але ситуація точно кардинально змінилась на краще", — наголосив Лубінець.

Він пояснив, що Національна поліція вносить відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань після звернень його офісу. Після перевірок частину справ залишають у провадженні, а інші можуть закривати залежно від встановлених обставин.

Водночас Лубінець звернув увагу на окремі випадки, коли розслідування фактично не просуваються. Як приклад він навів справу харківської адвокатки, яка заявила про неправомірні дії працівників ТЦК.

"За рік часу не було навіть допитано працівників ТЦК та СП. Я зараз готую матеріали до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, щоб надали оцінку діям прокурорів, які наглядали за перебігом цього розслідування", — повідомив омбудсман.

За його словами, дисциплінарне звернення також стосуватиметься оцінки роботи слідчих, які здійснювали досудове розслідування. Лубінець підкреслив, що контроль за перебігом таких справ триватиме й надалі, адже бездіяльність правоохоронців не може бути способом реагування на повідомлення про можливі порушення закону.

Як повідомляли Новини.LIVE, порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію може стати підставою для оголошення військовозобов'язаного в розшук. У такому випадку ТЦК та СП звертаються до Національної поліції для встановлення місцеперебування людини та складання адміністративного протоколу.

Як повідомляли Новини.LIVE, після низки скандалів із діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні розпочали масштабні перевірки. Їх проводять для виявлення порушень у роботі ТЦК та СП і перевірки дотримання вимог законодавства.