Третя група інвалідності: чи можна виїхати за кордон у 2026 році без перевірки ТЦК

Оформлення документів для виїзду за кордон. Фото: Pexels, ДПСУ, колаж Новини.LIVE

Чоловіки з III групою інвалідності мають право вільно перетинати український кордон без додаткових дозволів від ТЦК, але за наявності трьох базових документів. Юристи пояснили, що треба показати при перетині кордону для безперешкодного проходження митниці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста Євгена Корнійчука.

Які документи треба мати особам з інвалідністю III групи для перетину кордону

Законодавство України станом на 8 серпня 2026 року не обмежує право на самостійне залишення території країни лише особами з I чи II групами інвалідності, поширюючи цю норму і на чоловіків з III групою.

Відповідно до цих норм, базовим підтвердженням статусу є оригінал пенсійного посвідчення, у якому чітко вказано групу та конкретну причину інвалідності. За наявності такого документа прикордонники не мають права вимагати додаткові довідки МСЕК, витяги з рішень експертних команд чи інші медичні висновки.

Паралельно з цим під час дії загальної мобілізації прикордонний контроль здійснює перевірку військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років. Ця вимога зафіксована у пункті 17 Порядку проведення призову, затвердженого урядовою постановою № 560. Належним документом у цій системі визнається актуальний електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+", який містить придатний для зчитування QR-код та інформацію про чинну відстрочку.

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Юристи наголошують на принциповій різниці між підставою для виїзду та підтвердженням облікового статусу. Сама по собі відстрочка в "Резерв+" лише демонструє дотримання правил військового обліку, тоді як юридичною підставою для перетину кордону виступає саме інвалідність. Таким чином, громадянам не потрібно додатково звертатися до ТЦК та СП за спеціальними дозволами чи витягами ВЛК саме для виїзду за кордон.

Головною умовою для успішного перетину кордону залишається відсутність проблем у державних реєстрах.

Перед поїздкою військовозобов'язаним рекомендують:

оновити е-ВОД у застосунку "Резерв+";

мати згенерований QR-код;

переконатися у відсутності позначки про перебування в розшуку;

мати чинний закордонний паспорт;

мати оригінал пенсійного посвідчення, де вказана група та причина інвалідності.

Раніше Новини.LIVE інформували, що чинний режим воєнного стану та загальна мобілізація встановлюють суворі правила перетину державного кордону, однак для молоді передбачено певні спрощення, зокрема, громадянам, які ще не досягли 23-річного віку, дозволено виїжджати з України навіть за наявності статусу військовозобов'язаного та без обов'язкового проходження медогляду ВЛК.

Натомість для військовозобов'язаних чоловіків від 23 років дія обмежень залишається чинною, а наявність даних про особу в базах розшуку через порушення законодавства про мобілізацію гарантовано призведе до відмови у пропуску безпосередньо на прикордонному пункті. Щоб запобігти подібним інцидентам під час планування поїздки, громадяни мають можливість заздалегідь перевірити наявність усіх можливих заборон у режимі онлайн.