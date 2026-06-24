Дев’ять днів у підвалі: справу про катування в ТЦК передали до суду

Процес передачі справи в Державне бюро розслідувань. Фото: ДБР

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо катування чоловіка в одному з відділів РТЦК та СП Миколаївської області. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Державне бюро розслідувань.

Обставини інциденту

У цьому контексті слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо катування чоловіка в одному з відділів РТЦК та СП Миколаївської області. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, наприкінці 2025 року під час мобілізаційних заходів працівники територіального центру комплектування доставили до ТЦК багатодітного батька, який виховує п’ятьох дітей і мав проблеми зі здоров’ям. Попри це, після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби.

Після того як дві військові частини відмовилися приймати чоловіка через стан здоров’я, посадовці ТЦК, за версією слідства, вирішили забезпечити виконання мобілізаційного плану будь-якою ціною.

Незаконне утримання та насильство

Протягом дев’яти днів чоловіка незаконно утримували, зокрема в підвальному приміщенні, де до нього застосовували фізичне насильство та психологічний тиск. Від нього вимагали погодитися на мобілізацію нібито добровільно або підписати документи про відсутність претензій до працівників ТЦК.

Звільнили потерпілого лише після того, як у нього виявили численні тілесні ушкодження. Після цього він звернувся по медичну допомогу.

Унаслідок дій фігурантів чоловік отримав струс мозку, перелом руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв’язування.

Потерпілий. Фото: ДБР

Місце катування. Фото: ДБР

Кваліфікація та суд

На лаві підсудних опиняться т.в.о. начальника четвертого відділу Вознесенського РТЦК та СП Миколаївської області та двоє його підлеглих. Їм інкримінують катування та незаконне позбавлення волі, вчинені групою осіб.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Новини.LIVE повідомляли, що відстрочка для догляду за близьким родичем не пов’язана з працевлаштуванням військовозобов’язаного. ТЦК не має враховувати цей фактор. Водночас на практиці органи соціального захисту іноді відмовляють у видачі необхідних документів для оформлення відстрочки саме через те, що військовозобов’язаний працює.

Новини.LIVE інформували, що у Тернополі суд розглянув справу щодо мобілізації чоловіка з хронічною параноїдною шизофренією, якого раніше призвали через ТЦК. За результатами розгляду суд задовольнив позов опікуна мобілізованого, який звернувся до суду.