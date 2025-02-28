Суд на Тернопільщині засудив ухилянта від мобілізації до трьох років

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Тернопільської області Кременецький районний суд виніс вирок чоловікові, який відмовився від мобілізації, посилаючись на релігійні переконання. Суд визнав його винним в ухиленні від призову та призначив три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному реєстрі судових рішень.

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За матеріалами справи, у лютому 2024 року обвинувачений мав з’явитися до територіального центру комплектування для відправки на військову службу, але відмовився отримати повістку. Працівники ТЦК склали відповідний акт, а в день відправки чоловік все таки не прийшов і не повідомив про причини своєї неявки.

Під час судового розгляду він пояснив, що є членом Помісної церкви Євангельських християн-баптистів з 2014 року, а їхнє віровчення забороняє брати до рук зброю.

Він заявив, що не пам’ятає, чи отримував повістку, оскільки неодноразово відвідував ТЦК. Також він кілька разів показував працівникам військкомату довідку про релігійну приналежність та заявляв про бажання проходити альтернативну службу, але це нібито ігнорували.

У суді пояснили, чи може людина відмовитись від мобілізації через релігію

Представники ТЦК у суді підтвердили, що обвинувачений був визнаний придатним до військової служби, не мав права на відстрочку та не надав жодних підтверджуючих документів, які б обґрунтовували його заяви. Юристка ТЦК пояснила, що можливість альтернативної служби передбачена лише для строкової військової служби, але не діє під час мобілізації.

Пастор церкви "Благовіщення", якого допитали в суді, підтвердив, що чоловік є активним членом їхньої релігійної громади та приймав хрещення. Водночас суд зазначив, що згідно з чинним законодавством, релігійні переконання не є підставою для звільнення від мобілізації, адже військова служба може передбачати виконання немілітарних завдань – ремонт техніки, будівництво укріплень, евакуацію поранених, транспортування вантажів тощо.

З урахуванням зібраних доказів та позиції Верховного Суду, суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області судили директора лікарні, який допомагав ухилянту уникнути мобілізації.

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