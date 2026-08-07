Через помилку ТЦК щодо ВЛК може виникнути штраф, який важко скасувати

Відстрочка та направлення на ВЛК. Фото: Міноборони, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Наявність офіційної відстрочки від призову дозволяє військовозобов'язаним легально відмовлятися від проходження медичного огляду. У разі спроб ТЦК накласти за це фінансові санкції, суди стають на бік громадян, скасовуючи багатотисячні штрафи та стягуючи з військкоматів усі судові витрати, але це за умови, якщо громадяни правильно та своєчасно оскаржать це.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на юридичну практику.

Чи законно те, що ТЦК дало направлення на ВЛК людині з відстрочкою

Юристи пояснюють, що вимоги територіальних центрів комплектування щодо проходження ВЛК за наявності чинного бронювання можна трактувати як перевищення службових повноважень.

Практика направлення заброньованих громадян на військово-лікарські комісії продовжує викликати правові суперечки в Україні. Показовим став випадок військовозобов'язаного Віктора, який отримав за місцем роботи відповідне розпорядження від ТЦК. Виданий документ не містив конкретної дати та часу явки, а сам чоловік має чинну відстрочку, яка, відповідно до пункту 63, звільняє його від обов'язку проходити медичний огляд.

Юрист Владислав Дерій зазначає, що в подібних ситуаціях пріоритетним завданням громадянина є офіційна документальна фіксація свого статусу.

"На даний час Ваша мета — зафіксувати наявність відстрочки (бронювання) і посилаючись на закон, відмовитись від ВЛК, не порушуючи правил обліку", — наголошує експерт.

Для цього необхідно ініціювати листування з центром комплектування, надіславши заяву про анулювання неправомірного направлення та вказавши на перевищення службових повноважень.

До звернення обов'язково слід додати роздруковані дані із застосунку "Резерв+". Направити пакет документів можна через електронну пошту або відправивши на поштову адресу ТЦК рекомендований лист з описом вкладеного.

Якщо місцевий військкомат продовжує наполягати на своєму, правник рекомендує переходити до жорсткіших етапів захисту. Зокрема, йдеться про подачу скарг до обласного ТЦК та безпосередньо до Міноборони, що варто підкріпити телефонними зверненнями на їхні гарячі лінії. Більш радикальним, але дієвим кроком є залучення правоохоронних органів. Владислав Дерій радить телефонувати до поліції та ДБР, повідомляючи про факт перевищення повноважень працівниками військкомату.

Як відсудити штраф за ігнорування незаконного направлення на ВЛК

У випадку, коли ТЦК все ж намагається притягнути людину до адміністративної відповідальності за ігнорування медкомісії, виписаний штраф цілком реально скасувати. Юрист навів приклад із нещодавньої судової практики, а саме справу №643/12121/25. У цьому провадженні Другий апеляційний адміністративний суд визнав протиправною постанову військкомату про стягнення 25 500 грн з громадянина за нібито відмову від проходження комісії.

Судді врахували, що чоловік мав чинне бронювання, а отже, не підлягав направленню на медичний огляд. Додатковим аргументом на користь позивача стало те, що представники ТЦК не довели факту належного повідомлення особи про дату розгляду її справи. У підсумку апеляційний суд закрив провадження та зобов'язав стягнути на користь позивача всі судові витрати.

Чи можна просто проігнорувати направлення на ВЛК на ТЦК, якщо вже є відстрочка

Водночас адвокат Юрій Айвазян попереджає про небезпеку простого ігнорування сумнівних розпоряджень без їхнього юридичного оскарження. За його словами, норма щодо звільнення заброньованих осіб від медкомісій працює не завжди бездоганно.

"Так, протягом дії відстрочки Вас не мали б направляти на проходження ВЛК, але це правило, на жаль, не має імперативного характеру", — констатує адвокат.

Він додає, що ігнорування цього та неявка за викликом гарантовано спровокують внесення даних людини у базу.

"Тож, якщо Ви не з'явитесь за викликом ТЦК, Вас просто подадуть в розшук, й над Вами висітиме штраф, який Ви не зможете оскаржити. Це, як мінімум, призведе до багатьох незручностей у Вашому житті", — попереджає Юрій Айвазян.

Новини.LIVE висвітоювали також, як юристи зазначали, що чоловікам призовного віку, які ухиляються від сплати штрафів за недотримання правил військового обліку, загрожує арешт банківських рахунків у межах виконавчого провадження. Цей законний механізм уже діє в Україні та не потребує додаткових рішень, хоча на практиці реалізується не завжди.

Водночас кілька днів тому Кабінет Міністрів ухвалив суттєві зміни постановою № 981, які передусім стосуються громадян за кордоном: тепер військовозобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть користуватися консульськими послугами виключно за наявності електронного військово-облікового документа, тоді як тих, хто відсутній у базах, ставитимуть на облік дистанційно без необхідності проходження військово-лікарської комісії.