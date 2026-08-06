Бронь може завадити виїзду за кордон навіть попри інвалідність: де пастка

Перевірка військово-облікових документів на кордоні. Фото: УНІАН, ДПСУ, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Працівник критичного підприємства з офіційною бронею та третьою групою інвалідності має законне право на виїзд за кордон, проте на пункті пропуску може зіткнутися з ризиками через суперечливість чинних норм щодо службових відпусток і статусів. Наявність бронювання не позбавляє чоловіка з інвалідною групою права на перетин державного кордону, роз'яснили українські юристи, якщо дотримати порядок оскарження можливої письмової відмови прикордонників.

Що робити, якщо відмовили у перетині заброньованому чоловіку з інвалідністю роз'яснили на порталі Юрист.ua, передає Новини.LIVE.

Чи можливий перетин кордону при бронюванні та інвалідності

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що громадянин має повне право на виїзд як особа з інвалідністю, проте існує гіпотетична ймовірність отримати відмову на кордоні через наявність оформленого бронювання.

Фахівець пояснив, що саме по собі бронювання не скасовує право виїхати за пунктом 2-1, але заброньовані особи мають право на перетин кордону лише у відпустку або у відрядження.

На кордоні відмовили в перетині — як діяти

У разі негативного рішення прикордонники зобов'язані видати письмову відмову, при цьому законодавство не обмежує кількість спроб перетину на різних пунктах пропуску.

"Громадянин, який не згодний з рішенням про відмову у перетині державного кордону, має право звернутися зі скаргою на це рішення до начальника органу охорону державного кордону, назва та адреса яких зазначені у рішенні", — наголосив адвокат.

Документ подається протягом одного року з моменту ухвалення, але не пізніше одного місяця з дня ознайомлення, і має містити дані заявника, суть скарги із зазначенням підстав і наданих під час контролю документів, а також вимогу про скасування рішення. Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України "Про звернення громадян", скаргу розглядають протягом місяця або невідкладно (до п'ятнадцяти днів), якщо не потрібне додаткове вивчення.

Оскаржити відмову можна і в адміністративному суді на вибір позивача за його місцем проживання чи за місцезнаходженням відповідача, подавши позов протягом шести місяців з дня отримання рішення.

Надалі суддя вирішує питання про відкриття провадження протягом п'яти днів, після чого розглядає справу за правилами спрощеного провадження максимум 60 днів. Рішення набирає чинності через 13 днів після проголошення за відсутності апеляційних скарг.

Своєю чергою, юрист Владислав Дерій додав, що якщо громадянин працює не в органах держвлади чи місцевого самоврядування, він зможе виїхати без проблем, маючи при собі закордонний паспорт, пенсійне посвідчення та е-ВОД з "Резерв+".

Чому краще змінити тип відстрочки при бронюванні осіб з інвалідністю

Водночас експерт попередив про майбутні нюанси: "В майбутньому Вас можуть зобов'язати змінити тип відстрочки, адже відповідно до пункту 3 постанови КМУ 76 не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. А відповідно до пункту 2 частини 1 статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані визнані в установленому порядку особами з інвалідністю".

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, педагоги, які мають законну відстрочку та не перебувають у розшуку, стикаються з певними законодавчими обмеженнями на виїзд з України, проте існують чіткі винятки, коли їм не можуть відмовити у перетині кордону.

Водночас сам факт перебування громадян на військовому жодним чином не обмежує законне право людей з інвалідністю на виїзд за кордон під час воєнного стану, для чого їм достатньо показати на пункті пропуску будь-який із трьох офіційно затверджених документів.