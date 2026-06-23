Автоматично перевели в інший ТЦК: юрист радить звертатися до суду
У деяких військовозобов’язаних громадян виявилася несподівана проблема із ТЦК. Цих громадян перевели на облік у зовсім інший територіальний центр комплектування. У таких випадках юристи радять громадянам подавати позов проти ТЦК.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Військовий облік і мобілізація в Україні
Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. Перед повномасштабною війною вони замінили систему військових комісаріатів радянського зразка.
ТЦК ведуть військовий облік громадян, а у військовий час здійснюють загальну мобілізацію військовозобов'язаного населення. Мобілізація громадянина відбувається за місцем перебування його на обліку.
Разом з тим, у нинішніх умовах військовозобов’язаного можуть мобілізувати і в іншому ТЦК. Але для цього його мають взяти на облік в цьому центрі комплектування.
Судовий позов проти ТЦК через незаконне переведення
До юристів звернувся громадянин, який усе життя перебуває на обліку і проживає в одному місті. Але нещодавно він виявив, що в реєстрі "Оберіг" він перебуває на обліку в зовсім іншому територіальному центрі комплектування.
При цьому, додав чоловік, територія цього ТЦК зараз взагалі є окупованою. Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації.
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Тут варіантів немає. Хіба що вирішувати питання в судовому порядку. Ідея ставати на облік в іншому ТЦК Вам навряд чи сподобається, оскільки для цього необхідна обов'язкова особиста явка".
Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як стати на військовий облік із помилками у прізвищі.
Якщо у військовозобов'язаного громадянина прізвище в різних документах вказане по-різному, він може отримати статус "не на обліку". Юристи пояснили, як виправити цю ситуацію.
Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, хто із 17-річних підлітків має стати на військовий облік в ТЦК.
Хлопці, яким у поточному році виповниться або вже виповнилося 17 років мають стати на військовий облік. Йдеться про юнаків 2009 року народження. На виконання цієї вимоги в них є час до 31 липня.
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