Які номери квартир притягують нещастя та проблеми — поради нумерологів

Чоловік чіпляє номер на двері. Фото: istockphoto.com

Переїзд у нову оселю — це не лише про коробки, вантажівки та ремонт. Як кажуть нумерологи, кожен номер квартири має свою унікальну енергетику, яка може впливати на наше життя. Саме тому перед купівлею чи орендою житла варто звернути увагу на його числову вібрацію. Деякі номери підтримують сімейний затишок, інші — сприяють кар'єрі, а деякі можуть приносити конфлікти, невдачі або душевні страждання.

Які номери будинків або квартир можуть нести негативну енергетику, та як вберегтися від їхнього впливу, розповіли нумерологи на порталі YourTango.

Реклама

Читайте також:

Як визначити нумерологічний номер будинку

Щоб дізнатися, яку енергію має саме ваш дім або квартира, необхідно скласти всі цифри. Наприклад, ви живете у квартирі номер 23. Тоді 2+3 = 5. Нумерологічний номер вашої оселі — 5.

Якщо результат двозначний, додавайте далі, поки не отримаєте однозначне число від 1 до 9.

Ключ з номером 13 у замку. Фото: depositphotos.com

Яку енергетику несе номер вашої квартири — розшифровка

Число 1 — для тих, хто прагне незалежності

Цей номер найкраще підходить тим, хто починає новий етап життя і прагне самостійності. Дім із вібрацією "1" сприяє індивідуалізму та особистісному зростанню. Але така енергетика може не підходити для пар або великих родин — може спричинити відчуження або конфлікти.

Число 2 — ідеальний для кохання та гармонії

Номер "2" сприяє партнерству, емоційній близькості, сімейному затишку. Тут панує м'яка, чуттєва енергія, яка не терпить агресії. Такий дім підтримує стосунки та мирну атмосферу, особливо підходить для пар.

Число 3 — творчість, веселощі, неспокій

Цей номер для тих, хто цінує креатив, мистецтво, вечірки та активне спілкування. Проте інтровертам така атмосфера може швидко набриднути або виснажувати як фізично, так і психологічно.

Число 4 — стабільність і рутина

"Четвірка" символізує порядок, дисципліну, фінансову обачність. Це ідеальний варіант для тих, хто любить передбачуваність. Але для вільного духом може принести відчуття нудьги та обмежити таку людину у прагненнях.

Число 5 — зміни, хаос і тимчасовість

Нумерологи попереджають: п'ятірка — найгірший номер для тих, хто хоче осісти. Він асоціюється з постійними змінами, нестабільністю, мандрівками. Хороший для мандрівників або тих, хто не затримується надовго.

Жінка проходить у квартиру. Фото: freepik.com

Число 6 — гармонія, родинне тепло

Це — ідеальний номер для сімей. Тут панує любов, підтримка, краса і затишок. Підходить для тих, хто хоче облаштувати дім як надійний тил і вкладати в сімейні цінності.

Число 7 — духовність і усамітнення

Цей дім підходить для медитацій, навчання, самопізнання. Якщо вам потрібно зосередитись, побути наодинці з собою — це ваш варіант. Але не кожен витримає таку ізоляцію.

Число 8 — енергія грошей та влади

Чудово підходить людям з бізнес-сфер, амбітним, націленим на успіх. Але творчим особистостям або тим, хто не цінує матеріальне — така енергетика може зашкодити або пригнічувати.

Число 9 — служіння іншим, але не собі

"Дев'ятка" приваблює різних людей, сприяє благодійності, духовному зростанню, мистецтву. Проте для людей із індивідуалістичним мисленням — не надто сприятливий.

Жінка стоїть біля дверей. Фото: freepik.com

Чи варто боятися "поганого" номера будинку

Нумерологи заспокоюють, якщо дім вам подобається, ви почуваєтесь у ньому добре, тоді не варто панікувати через цифру. Часто житло притягується до вас у потрібний момент.

Раніше ми писали, що означає, коли ви бачите однакові цифри на годиннику.

Нагадаємо, ми розповідали, коли народжуються найпривабливіші жінки, які володіють природним магнетизмом та чарівністю.