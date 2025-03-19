Яким знакам Зодіаку пощастить з грошима цього тижня до 23 березня 2025 — Таро прогноз

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Цей тиждень до 23 березня 2025 року буде для кількох знаків зодіакального сузір’я успішним у фінансовому плані. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима цього тижня і що їм варто робити, щоб досягти успіхів.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Козеріг — карта Таро "П’ятірка Пентаклів"

Представникам цього зодіакального знаку вдасться покращити свій фінансовий стан вже цього тижня. Завдяки зусиллям і самостійності Козерогам вдасться подолати будь-які перешкоди на своєму шляху і досягти великих успіхів у житті. Попри те, що на шляху цих людей будуть перешкоди, вони будуть тимчасовими і допоможуть їм досягти успіхів.

Крім того, цього тижня багато представників цього знака Зодіаку відчують серйозне полегшення в плані здоров’я і загального самопочуття. Але тарологи рекомендують перестати жаліти себе, адже це лише уповільнює прогрес.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Лицар Пентаклів"

Представники цього зодіакального знаку також вважаються справжніми щасливчиками цього тижня. Але Водоліям варто бути більш терплячими і звертати увагу на побутові питання, які особливо стосуються фінансів. Однак, у найближчому майбутньому ці люди можуть досягти успіхів, якщо навчаться правильно планувати.

Тарологи кажуть, що людям, які народилися під цим знаком Зодіаку, вдасться досягти довгострокових цілей, якщо вони будуть спокійними і розсудливими. Причому, це вдасться їм навіть в тому випадку, якщо просування здається доволі повільним.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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