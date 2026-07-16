Церковний календар на серпень 2026: коли відзначимо три Спаси за новими датами

Віряни у церкві на Яблучний Спас. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Серпень — один з найбагатших місяців на великі православні свята. Наприкінці літа українські віряни відзначають три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий. Їх супроводжує Успенський піст. А завершують місяць та церковний рік Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення глави Івана Предтечі.

Новини.LIVE ділиться церковним календарем свят на серпень 2026 року, щоб ви не пропустили важливі дати місяця.

Коли Успенський піст у 2026 році

Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар Успенський піст починається 1 серпня і триває до 14 серпня включно (за старим стилем з 14 по 27 серпня).

У народі Успенський піст часто називають Спасівкою, адже на цей період припадають три Спаси: Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) та Горіховий (16 серпня). Хоча останній вже після посту, його теж асоціюють із цим періодом. Завершується піст традиційно святом Успіння Пресвятої Богородиці — днем, коли вшановують завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння на небеса.

Найважливіші церковні свята серпня 2026

Найважливішими церковними святами серпня 2026 року стануть:

1 серпня — Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (Маковія або Медовий Спас);

— Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (Маковія або Медовий Спас); 6 серпня — Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (Яблучний Спас);

— Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (Яблучний Спас); 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

— Успіння Пресвятої Богородиці; 16 серпня — Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (Горіховий Спас);

— Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (Горіховий Спас); 29 серпня — Усікновення глави Івана Предтечі;

— Усікновення глави Івана Предтечі; 31 серпня — Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.

Нижче — повний православний календар на останній місяць літа із переліком усіх дат.

Православний календар на серпень 2026: перелік свят за новим календарем

Церковні свята у серпні 2026: