Церковний календар на серпень 2026: коли відзначимо три Спаси за новими датами
Серпень — один з найбагатших місяців на великі православні свята. Наприкінці літа українські віряни відзначають три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий. Їх супроводжує Успенський піст. А завершують місяць та церковний рік Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення глави Івана Предтечі.
Новини.LIVE ділиться церковним календарем свят на серпень 2026 року, щоб ви не пропустили важливі дати місяця.
Коли Успенський піст у 2026 році
Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар Успенський піст починається 1 серпня і триває до 14 серпня включно (за старим стилем з 14 по 27 серпня).
У народі Успенський піст часто називають Спасівкою, адже на цей період припадають три Спаси: Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) та Горіховий (16 серпня). Хоча останній вже після посту, його теж асоціюють із цим періодом. Завершується піст традиційно святом Успіння Пресвятої Богородиці — днем, коли вшановують завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння на небеса.
Найважливіші церковні свята серпня 2026
Найважливішими церковними святами серпня 2026 року стануть:
- 1 серпня — Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (Маковія або Медовий Спас);
- 6 серпня — Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (Яблучний Спас);
- 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
- 16 серпня — Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (Горіховий Спас);
- 29 серпня — Усікновення глави Івана Предтечі;
- 31 серпня — Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.
Нижче — повний православний календар на останній місяць літа із переліком усіх дат.
Православний календар на серпень 2026: перелік свят за новим календарем
Церковні свята у серпні 2026:
- 1 серпня — мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас), початок Успенського посту;
- 2 серпня — перенесення мощей священномученика Стефана, єпископа Римського;
- 3 серпня — преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста;
- 4 серпня — сімох отроків у Ефесі: Максиміліана, Явлиха, Мартиніана, Іоана, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) та Антоніна, преподобномучениці Євдокії;
- 5 серпня — передсвято Преображення Господнього; мученика Євсигнія, праведної Нонни, диякониси, матері святителя Григорія Богослова;
- 6 серпня — Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (Яблучний Спас);
- 7 серпня — післясвято Преображення Господнього, преподобного Пимена Багатохворобливого, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Пимена, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах;
- 8 серпня — святителя Еміліана, сповідника, єпископа Кизицького, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, в Ближніх печерах;
- 9 серпня — апостола Матфія, мучеників Юліана, Маркіана, Івана, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія та Марії, патрикії;
- 10 серпня — священномученика Лаврентія, архідиякона;
- 11 серпня — преподобномучеників Федора та Василія, Києво-Печерських, у Ближніх печерах, преподобного Федора, князя Острозького, Києво-Печерського, у Дальніх печерах;
- 12 серпня — мучеників Фотія й Аникити та багатьох із ними;
- 13 серпня — віддання свята Преображення Господнього, преподобного Максима Сповідника, мучеників Іполита, Іринея, Авундія та мучениці Конкордії в Римі;
- 14 серпня — передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, завершення Успенського посту, перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського;
- 15 серпня — Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії;
- 16 серпня — післясвято Успіння Пресвятої Богородиці, Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (Горіховий Спас);
- 17 серпня — священномученика Мирона, пресвітера;
- 18 серпня — мучеників Флора і Лавра, ікони Божої Матері "Всецариця";
- 19 серпня — мученика Андрія Стратилата та з ним 2593 мучеників;
- 20 серпня — пророка Самуїла;
- 21 серпня — апостола від 70-ти Фадея;
- 22 серпня — мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія (Боголіпа), Акиндина, Северіана та інших;
- 23 серпня — віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці;
- 24 серпня — священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Івана Богослова;
- 25 серпня — перенесення мощів апостола Варфоломія;
- 26 серпня — мученика Іполита, архідиякона Римського;
- 27 серпня — преподобного Пимена Великого;
- 28 серпня — преподобного Мойсея Мурина, праведної Анни, пророчиці, дочки Фануїлової, що зустріла Господа Ісуса Христа в храмі Єрусалимському;
- 29 серпня — Усікновення голови пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана, поминання загиблих захисників України;
- 30 серпня — святителів Олександра, Івана Посника і Павла Нового, патріархів Константинопольських;
- 31 серпня — покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.
Читайте Новини.live!