Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 28 лютого 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 28 лютого 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 28 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 28 лютого 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 28 лютого.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Десятка Мечів"
Сьогодні ви можете закінчити певний етап свого життя, який може бути болючим і пов’язаним з прощанням або розлукою. Однак, перед вами відкриються нові перспективи.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Паж Жезлів"
Ви зможете спробувати себе в новій справі, адже доля приготувала вам неочікувані можливості. Також ви можете познайомитися з цікавою людиною, з якою у вас може все вийти.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "П’ятірка Мечів"
Сьогодні вам можливо потрібно бути постояти за себе. Тарологи радять не брати участь у сумнівних проєктах і маніпуляціях.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Це гармонійний і радісний день, коли на вас чекає приємна зустріч і успіх на роботі. До того ж, це сприятливий день для спілкування з близькими.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Десятка Денарієв"
Сьогодні вам варто сконцентруватися на фінансовому і сімейному благополуччі. Цього дня ви можете отримати вигідні пропозиції, тому не варто від них відмовлятися.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Дев’ятка Жезлів"
Сьогодні вам потрібно зібратися з думками, адже ви можете відчувати певну втому. Будьте уважними з важливими деталями і сміливо звертайтеся по підтримку.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Лицар Мечів"
Сьогодні варто уникати конфліктів і зберігати холодну голову, навіть якщо ситуації провокуючі. Контролюйте свої емоції і аналізуйте все, що відбувається навколо вас.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Трійка Денарієв"
Цього дня ви будете працювати над своїми професійними навичками, і це сприятливий час для навчання і творчості. Об’єднуйтеся з однодумцями, щоб отримати потрібні результати.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Король Кубків"
Сьогодні вам потрібно буде розібратися у власних емоціях і, можливо, зробити важливий крок у стосунках. Також хтось може попросити у вас поради, тому не відмовляйте.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Дама Денарієв"
Сьогодні варто трохи розслабитися і насолодитися плодами своєї праці. Це ідеальний день для комфорту, а також турботи про себе і близьких.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Дослухайтеся до свого внутрішнього голосу, адже цей день принесе нові ідеї. Можливо це буде початок чогось важливого і доленосного.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Верховний Жрець"
Сьогодні варто звернутися до свого внутрішнього голосу, адже на вас чекає ситуація, де потрібно буде проявити мудрість. Також це сприятливий день для навчання і передачі досвіду оточуючим.
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