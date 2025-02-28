Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 28 лютого 2025, за картами Таро

Розклад тарологині на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 28 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 28 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Сьогодні ви можете закінчити певний етап свого життя, який може бути болючим і пов’язаним з прощанням або розлукою. Однак, перед вами відкриються нові перспективи.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Ви зможете спробувати себе в новій справі, адже доля приготувала вам неочікувані можливості. Також ви можете познайомитися з цікавою людиною, з якою у вас може все вийти.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Сьогодні вам можливо потрібно бути постояти за себе. Тарологи радять не брати участь у сумнівних проєктах і маніпуляціях.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це гармонійний і радісний день, коли на вас чекає приємна зустріч і успіх на роботі. До того ж, це сприятливий день для спілкування з близькими.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Сьогодні вам варто сконцентруватися на фінансовому і сімейному благополуччі. Цього дня ви можете отримати вигідні пропозиції, тому не варто від них відмовлятися.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дев’ятка Жезлів"

Сьогодні вам потрібно зібратися з думками, адже ви можете відчувати певну втому. Будьте уважними з важливими деталями і сміливо звертайтеся по підтримку.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні варто уникати конфліктів і зберігати холодну голову, навіть якщо ситуації провокуючі. Контролюйте свої емоції і аналізуйте все, що відбувається навколо вас.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Трійка Денарієв"

Цього дня ви будете працювати над своїми професійними навичками, і це сприятливий час для навчання і творчості. Об’єднуйтеся з однодумцями, щоб отримати потрібні результати.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Король Кубків"

Сьогодні вам потрібно буде розібратися у власних емоціях і, можливо, зробити важливий крок у стосунках. Також хтось може попросити у вас поради, тому не відмовляйте.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні варто трохи розслабитися і насолодитися плодами своєї праці. Це ідеальний день для комфорту, а також турботи про себе і близьких.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Дослухайтеся до свого внутрішнього голосу, адже цей день принесе нові ідеї. Можливо це буде початок чогось важливого і доленосного.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховний Жрець"

Сьогодні варто звернутися до свого внутрішнього голосу, адже на вас чекає ситуація, де потрібно буде проявити мудрість. Також це сприятливий день для навчання і передачі досвіду оточуючим.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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