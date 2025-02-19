Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 19 лютого 2025, за картами Таро

Розклад на тарологічних картах. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 19 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 19 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні важливо чітко планувати і впевнено крокувати. У коханні важливо проявити зрілість і надійність, а на роботі потрібен контроль, відповідальність і структурований підхід.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

Сьогодні можна насолодитися результатами своєї праці. У коханні це сприятливий час для романтичних зустрічей або спокійного вечора з партнером, а на роботі ви отримаєте визнання заслуг, фінансову винагороду або успішне завершення проєкту.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Це динамічний день з багатьма неочікуваностями. У коханні можуть бути швидкі зміни, наприклад, нові знайомства або неочікуваний розвиток стосунків, а на роботі може з’явитися терміновий, але перспективний проєкт або цікава пропозиція.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Цей день наповнений емоціями і новими можливостями. У коханні можливі щирі зізнання або початок чогось важливого, а на роботі ви можете отримати перспективний проєкт, який потішить вас.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день, коли Всесвіт дарує вам шанс на зміни. В особистому житті можуть бути нові знайомства або зміцнення стосунків, а в кар’єрі ви отримаєте шанс змінити ситуацію і вийти на новий рівень.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Сьогодні краще зупинитися і відпочити. У коханні це сприятливий день для спокійних стосунків, а в кар’єрі варто спокійно завершувати поточні задачі та не перевантажувати себе.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Це день вибору та емоцій. У коханні вам слід очікувати приємних моментів, а на роботі це сприятливий день для партнерства і прийняття рішень.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Це динамічний день з легким суперництвом. У коханні можуть з’явитися легкі сварки або непорозуміння, а на роботі може бути конкуренція або боротьба за лідерство.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сила"

Цей день потребує внутрішньої впевненості та терпіння. У коханні варто тримати баланс між емоціями і розумом, а в кар’єрі ви зможете подолати трудності та витримати складні ситуації.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Пентаклів"

Це сприятливий день для стабільності, росту і впевненості. У коханні важливо проявити турботу і підтримку, а в кар’єрі ця тарологічна карта принесе успіх і професійне визнання.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це гармонійний і радісний день. У коханні буде щастя, взаєморозуміння і душевне тепло, а в кар’єрі ви можете отримати гарні новини або закінчити успішний проєкт.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Це день інтуїції, передчуттів і глибоких роздумів. У коханні можуть з’явитися певні сумніви або неясність, а в кар’єрі краще не приймати важливих рішень, якщо ситуація незрозуміла.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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