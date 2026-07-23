Щастя постукає у двері цих знаків Зодіаку в останні вихідні липня 2026

Зодіакальне коло, усміхнена дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Останні вихідні липня 2026 обіцяють стати по-справжньому особливими. Після завершення ретроградного Меркурія та початку сезону Лева багато представників зодіакального кола відчують легкість. А чотири знаки Зодіаку насправді відчують себе щасливими. 25-26 липня на них чекають приємні новини, несподівані можливості та довгоочікувані зміни.

Новини.LIVE розповідає, кому астрологи обіцяють найприємніші сюрпризи в останні вихідні липня 2026 року.

Овен

Через ретроградний Меркурій ви довгий час могли страждати від невизначеності та напруги. На вихідних це відчуття нарешті мине. Щобільше, сезон Лева додасть сміливості діяти. Особливо вдало складатимуться творчі проєкти, романтичні знайомства та питання, пов'язані з особистими планами. Не відмовляйтеся від несподіваних запрошень. Адже випадкова подія може стати початком дуже щасливого періоду.

Лев

Ще 23 липня Сонце опинилося у вашому знаку, тому енергетика вихідних максимально працюватиме на вашу користь. Ви відчуєте прилив сил, натхнення та бажання змінити життя на краще. Люди охоче підтримуватимуть ваші ідеї. Для багатьох Левів ці вихідні принесуть гарні новини, приємні зустрічі або шанс реалізувати задум. Також це хороший час для нових знайомств і зміцнення стосунків. Ваша впевненість зараз здатна відкрити двері до нових можливостей.

Стрілець

Останній вікенд липня подарує відчуття свободи, якого давно не вистачало. Гармонійний вплив Юпітера посилить оптимізм, а позитивний аспект із Нептуном допоможе повірити у власні сили та побачити перспективи. Можливі цікаві пропозиції, новини, пов'язані з роботою або навчанням, а також несподівані знайомства. 25 та 26 липня стануть початком нового етапу. Слухайте свою інтуїцію.

Рак

Для вас завершення ретроградного Меркурія стане справжнім полегшенням. Те, що затягувалося або викликало хвилювання, почне поступово вирішуватися. Ви можете отримати хорошу звістку, приємний фінансовий бонус або підтримку. Ці дні також сприятимуть родинному спілкуванню, душевним розмовам і відновленню гармонії у стосунках. Не тримайтеся за старі образи.

Ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Кому Сонце у Леві допоможе здійснити заповітні мрії до кінця липня 2026.

Хто зі знаків Зодіаку здобуде фінансовий успіх у серпні.

Які знаки Зодіаку знайдуть велике кохання в останній місяць літа.