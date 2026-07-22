Серпень 2026 несе великі гроші: вісім знаків Зодіаку чекає фінансовий успіх

Зодіакальне коло, гроші, усміхнена красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Серпень 2026 року несе потужну фінансову енергію. Астрологи кажуть, що цього місяця багато знаків Зодіаку отримають справжню грошову удачу. Для щасливчиків це буде час нових джерел доходу, вигідних пропозицій та кар'єрного зростання.

Новини.LIVE з посиланням на The Old Farmer's Almanac розповідає, кому зірки пророкують найбільший успіх у грошових питаннях.

Рак

Серпень відкриває перед вами чудові перспективи у фінансовій сфері. Уже на початку місяця можуть з'явитися нові джерела доходу. Особливо перспективним стане період після 11 серпня. Сонячне затемнення 12 серпня допоможе втілити у життя амбітні плани. Питання грошей перестануть викликати стільки хвилювань, як раніше.

Лев

Справжнього фінансового прориву вам слід очікувати у другій половині серпня. Після 22 числа ваші старання почнуть приносити реальні гроші. Якщо ви працюєте над новим проєктом чи давно прагнете кар'єрного росту, серпень стане чудовим часом, щоб заявити про себе. Наприкінці місяця варто також уважніше переглянути власний бюджет і позбутися зайвих витрат.

Діва

Фінансовий успіх почне набирати обертів уже з 9 серпня. Після переходу Венери у дім грошей стане легше притягувати необхідні ресурси та знаходити можливості. Гроші можуть приходити без надмірної боротьби. Наприкінці місяця, коли Сонце й Меркурій перейдуть у знак Діви, значно зросте ваша привабливість для роботодавців, партнерів і потенційних клієнтів. Це гарний період, щоб просити про підвищення, домовлятися про кращі умови співпраці або запускати нові професійні проєкти.

Скорпіон

Серпень стане надзвичайно важливим місяцем для вашої кар'єри. Відкриваються можливості, які безпосередньо вплинуть і на рівень доходів. Особливо перспективним буде 12 серпня. Цього дня варто подавати резюме, претендувати на вищу посаду або погоджуватися на нові професійні виклики.

Стрілець

Ваша фінансова ситуація покращиться у другій половині місяця. Після 22 серпня ви дедалі частіше опинятиметеся в центрі важливих робочих процесів, а ваші здібності помітять потрібні люди. Особливо сильним стане завершення серпня. Гармонійний аспект Юпітера із Сатурном створює чудові умови для великого кар'єрного зростання. Не бійтеся брати на себе більше відповідальності, нагорода може перевершити очікування.

Козеріг

Серпень стане місяцем успіху. Вже в перших числах зростають можливості для заробітку й розвитку кар'єри. 9 серпня стане вдалим днем для фінансового планування, перегляду бюджету, кредитів чи інвестицій. А вже Сонячне затемнення 12 серпня здатне принести справжній грошовий прорив. Витрачайте гроші з розумом.

Водолій

Більшу частину місяця доведеться активно працювати, але це закладе основу майбутнього успіху.

Після 22 серпня варто уважно зайнятися бюджетом, фінансовим плануванням і питаннями додаткових доходів. Найцікавіші події очікуються під час Місячного затемнення 28 серпня. Серпень завершиться приємними фінансовими новинами.

Риби

Серпень відкриває чудові можливості у професійній сфері, а це безпосередньо позначиться і на фінансах. Сонце та Юпітер створять сприятливі умови для кар'єрного зростання, а Меркурій допоможе переконливо презентувати свої ідеї.

Особливу увагу варто звернути на пропозиції, які можуть з'явитися ближче до 12 серпня. Не бійтеся сказати "так" новим можливостям.

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