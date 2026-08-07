Один знак Зодіаку отримає неймовірні новини на вихідні 8-9 серпня 2026

Зодіакальне коло, усміхнена дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Вихідні 8-9 серпня будуть сповнені яскравою та надихаючою енергетикою, яку формують одразу кілька важливих транзитів: Місяць у Близнюках, його гармонійний аспект з Ураном, Венера у Терезах та перехід Меркурія у Лева 9 серпня. Астрологи кажуть: один знак Зодіаку стане особливо щасливий у цей період. Він отримає дуже хороші новини.

Новини.LIVE розповідає, якому знаку Зодіаку чекати неймовірні вихідні.

Знак Зодіаку, який почує щось дійсно чудове у цей вікенд

У центрі уваги 8 та 9 серпня опиняться Леви. Всесвіт підштовхуватиме вас до змін, посилаючи важливі знаки. Для когось це буде довгоочікувана новина про роботу чи фінанси, а для когось — приємний розвиток подій в особистому житті.

Субота, 8 серпня, пройде під впливом Місяця у Близнюках, який посилить бажання спілкуватися, ділитися ідеями та відкриватися новому. Гармонійний зв'язок Місяця з Ураном принесе цікаві події. У неділю, 9 серпня, Меркурій переходить у знак Лева, активізуючи сферу спілкування і нових можливостей. Це вдалий час для творчості, важливих домовленостей і сміливих рішень.

Крім того, Юпітер продовжує підтримувати Левів, посилюючи віру у власні сили та додаючи романтичного настрою. Не менш натхненним стане й творчий бік цих вихідних. Вплив Венери у Терезах посилює креативність, тому нові ідеї можуть буквально сипатися одна за одною.

Астрологи радять у ці вихідні бути уважними до всього, що відбувається навколо. Несподівана зустріч, важлива розмова чи повідомлення здатні стати тією подією, яка принесе позитивні зміни.

Ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

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