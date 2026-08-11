Народжені в серпні серед найуспішніших: які ще три місяці у списку

Ділова жінка у червоному жакеті. Фото: magnific.com

Ілона Мазур Редактор

Астрологія стверджує, що місяць народження може впливати на характер людини та її сильні сторони. Деякі місяці, за словами астрологів, особливо сприяють амбіційності, наполегливості та прагненню досягати вершин. Серед них — серпень.

Новини.LIVE розповідає, коли народжуються найуспішніші люди.

У які місяці народжуються найуспішніші люди

Як пише астрологиня та редакторка Parade Макайла МакРей, особливо виділяються січень, квітень, серпень та жовтень. У кожного з цих місяців свій шлях до великих результатів: від залізної дисципліни до харизми та стратегічного мислення.

Січень

Народжені у січні можуть не поспішати розповідати всім про свої грандіозні плани. Їхня сила в іншому — вони здатні довго й методично працювати заради мети, навіть коли швидкого результату не видно. На цей місяць припадають Козеріг і Водолій. Першому астрологія приписує дисципліну, витримку та практичність, другому — незалежність мислення і здатність бачити нестандартні можливості. Тому січневі можуть особливо добре проявляти себе там, де потрібна гра в довгу. Вони мають усі шанси дійти туди, де інші вже втратили терпіння.

Квітень

У народжених у квітні зовсім інша формула успіху. Вони частіше готові діяти ще до того, як усі обставини стануть ідеальними. Головна перевага квітневих у тому, що невдача рідко означає для них кінець шляху. Овен додає цьому місяцю рішучості, азарту та бажання бути першим, а Телець — практичності й уміння закріплювати результат. Таке поєднання особливо корисне, коли недостатньо просто мріяти — потрібно ризикнути і перевести задум у конкретні дії.

Серпень

Народжені у серпні володіють неймовірною комбінацією позитивних рис. Лев наділяє упевненістю, харизмою та бажанням заявляти про себе, тоді як Діва додає уважності до деталей та працелюбності. Їхні здібності розкриваються через лідерство, власні проєкти, публічність або роботу, де можна продемонструвати компетентність та взяти відповідальність на себе. Тому серпневим недостатньо просто щось зробити — їм важливо зробити це добре й отримати визнання за зроблене. Особливо сильними вони можуть ставати тоді, коли перестають боятися бути помітними.

Жовтень

Перевагою народжених у жовтні астролог називає уміння оцінювати ситуацію, відчувати людей і вибирати момент для наступного кроку. Терези додають дипломатичності та здатності будувати корисні зв'язки, а Скорпіон — цілеспрямованості, проникливості та внутрішньої сили. Жовтневі вміють домовлятися, створювати сильні союзи й помічати те, що інші можуть пропустити. А найбільших результатів здатні досягати не самотужки, а у співпраці з правильними людьми.